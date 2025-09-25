Кремль утвердил проект федерального бюджета России на 2026–2028 годы, который демонстрирует нарастающие проблемы в экономике.

Документ предусматривает рекордный дефицит в размере 54,6 миллиарда долларов и вынужденные шаги правительства, направленные на восполнение нехватки средств. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Доля ненефтегазовых доходов в бюджете должна достичь 78%, при этом прогнозируемый рост экономики составит лишь 1,3%. Эксперты отмечают, что это свідчить про глибокий кризис, який переживає російська економіка.

Чтобы сократить разрыв в финансах, Минфин внес ряд изменений в налоговое законодательство. Среди них — повышение ставки НДС до 22%, резкое сокращение лимита для применения упрощенной системы налогообложения и отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса. Эти шаги, по мнению аналитиков, окажут давление на предпринимателей и приведут к росту цен для населения.

В то же время в проекте бюджета заложены масштабные расходы на национальные проекты и социальные инициативы: 492 миллиарда долларов планируется направить на развитие до 2030 года, а еще 120 миллиардов — на демографические программы и образование. Однако эксперты сомневаются, что эти амбициозные планы удастся реализовать на фоне снижения нефтегазовых доходов и санкционного давления.

Повышение НДС стало особенно болезненной темой для российского бизнеса. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал этот шаг "самой неприятной налоговой новацией" для компаний и граждан. Он подчеркнул, что повышение приведет к очередному витку инфляции, росту цен и новым нагрузкам на потребителей.

Напомним, также стало известно, что президент США Дональд Трамп готов перейти ко "второму этапу" санкций против РФ, ведь Россия продолжает войну в Украине и по-прежнему жестоко обстреливает украинские города.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что еще не завершил "ни вторую, ни третью фазу" санкций против России. Он также отвергал замечания относительно того, что США не усиливают давление на РФ.