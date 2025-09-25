Податки зростають, економіка буксує: Кремль затвердив бюджет із рекордним дефіцитом

Кремль затвердив проєкт федерального бюджету Росії на 2026–2028 роки, який демонструє дедалі більші проблеми в економіці.

Документ передбачає рекордний дефіцит у розмірі 54,6 мільярда доларів і вимушені кроки уряду, спрямовані на поповнення нестачі коштів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Частка ненафтогазових доходів у бюджеті має сягнути 78%, водночас прогнозоване зростання економіки становитиме лише 1,3%. Експерти зазначають, що це свідчить про глибоку кризу, яку переживає російська економіка.

Щоб скоротити розрив у фінансах, Мінфін вніс низку змін до податкового законодавства. Серед них — підвищення ставки ПДВ до 22%, різке скорочення ліміту для застосування спрощеної системи оподаткування та скасування пільгових страхових тарифів для малого і середнього бізнесу. Ці кроки, на думку аналітиків, чинитимуть тиск на підприємців і призведуть до зростання цін для населення.

Водночас у проєкті бюджету закладено масштабні видатки на національні проєкти та соціальні ініціативи: 492 мільярди доларів планується спрямувати на розвиток до 2030 року, а ще 120 мільярдів — на демографічні програми та освіту. Однак експерти сумніваються, що ці амбітні плани вдасться реалізувати на тлі зниження нафтогазових доходів і санкційного тиску.

Підвищення ПДВ стало особливо болючою темою для російського бізнесу. Голова Російського союзу промисловців і підприємців Олександр Шохін назвав цей крок "найнеприємнішою податковою новацією" для компаній і громадян. Він підкреслив, що підвищення призведе до чергового витка інфляції, зростання цін і нових навантажень на споживачів.

Нагадаємо, також стало відомо, що президент США Дональд Трамп готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти РФ, адже Росія продовжує війну в Україні і, як і раніше, жорстоко обстрілює українські міста.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що ще не завершив "ні другу, ні третю фазу" санкцій проти Росії. Він також відкидав зауваження щодо того, що США не посилюють тиск на РФ.