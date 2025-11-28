Крах банковской системы РФ: почему глава Сбербанка бьет тревогу
Банковский кризис в РФ становится все ближе и реальнее, предупреждает Виталий Шапран, внимательный исследователь российской экономики. Центробанк продолжает носить Путину розовые отчеты, но реальность такова, что даже такие столпы режима, как глава Сбербанка Герман Греф, вынуждены ее публично признать.
Банковский кризис в РФ надвигается
На минувшей неделе крупнейший в России банк — Сбербанк РФ заявил о своем желании сократить 20% работников головного офиса. Банк можно было бы заподозрить в PR-активности, впрочем, сокращение должно состояться супербыстро.
Такое решение является странным на фоне более или менее приемлемой отчетности Сбербанка и заметных прибылей. Впрочем, отчетность в случае со Сбером является просто дымовой завесой на фоне сильного ухудшения качества кредитного портфеля крупнейшего банка РФ, которое прогнозируется в первом полугодии 2026 года.
В принципе, путинская команда могла бы заткнуть рот главе Сбербанка Герману Грефу, но явление ухудшения качества активов банков приобрело уже такой масштаб, что его нельзя скрывать, тем более что Сбербанк — это около 50% банковской системы РФ.
На минувшей неделе ЦБР повысил прогноз по стоимости кредитного риска в российских банках в 2026 году и одновременно снизил свои ожидания по прибыли. ЦБР, в отличие от Сбербанка, был достаточно скромен в оценках и ограничился косметическими изменениями прогнозов.
А вот фактическая статистика третьего квартала этого года показала, что просроченные кредиты бизнеса в РФ выросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублей. Тренд охватил проблемные отрасли, однако часть их кредитов еще не попала в негативную статистику. Например, тот же угольный сектор массово обращался за реструктуризацией летом 2025 года, эти кредиты стали "новыми" и поэтому еще не попали в просрочку. Такие же тренды касались металлургов, гражданского машиностроения и еще целого ряда отраслей.
Так что Герман Оскарович Греф вполне осознает, что вскоре ожидает его банк, и насколько быстро бумажные прибыли из отчетности растворятся в проблемном портфеле.
А вот ЦБР продолжает носить царю розовые статистические отчеты, хотя формально и признает наличие проблемы.
