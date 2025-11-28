Крах банковской системы РФ: почему глава Сбербанка бьет тревогу

Банковский кризис в РФ надвигается

На минувшей неделе крупнейший в России банк — Сбербанк РФ заявил о своем желании сократить 20% работников головного офиса. Банк можно было бы заподозрить в PR-активности, впрочем, сокращение должно состояться супербыстро.

Такое решение является странным на фоне более или менее приемлемой отчетности Сбербанка и заметных прибылей. Впрочем, отчетность в случае со Сбером является просто дымовой завесой на фоне сильного ухудшения качества кредитного портфеля крупнейшего банка РФ, которое прогнозируется в первом полугодии 2026 года.

В принципе, путинская команда могла бы заткнуть рот главе Сбербанка Герману Грефу, но явление ухудшения качества активов банков приобрело уже такой масштаб, что его нельзя скрывать, тем более что Сбербанк — это около 50% банковской системы РФ.

Відео дня

Важно

Путь российской экономики на кладбище истории ускорился: к чему все идет

На минувшей неделе ЦБР повысил прогноз по стоимости кредитного риска в российских банках в 2026 году и одновременно снизил свои ожидания по прибыли. ЦБР, в отличие от Сбербанка, был достаточно скромен в оценках и ограничился косметическими изменениями прогнозов.

А вот фактическая статистика третьего квартала этого года показала, что просроченные кредиты бизнеса в РФ выросли на 5,5%, до 10,4 трлн рублей. Тренд охватил проблемные отрасли, однако часть их кредитов еще не попала в негативную статистику. Например, тот же угольный сектор массово обращался за реструктуризацией летом 2025 года, эти кредиты стали "новыми" и поэтому еще не попали в просрочку. Такие же тренды касались металлургов, гражданского машиностроения и еще целого ряда отраслей.

Так что Герман Оскарович Греф вполне осознает, что вскоре ожидает его банк, и насколько быстро бумажные прибыли из отчетности растворятся в проблемном портфеле.

А вот ЦБР продолжает носить царю розовые статистические отчеты, хотя формально и признает наличие проблемы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно