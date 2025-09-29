По 1-2 национализации в неделю: как путинский режим создал круг финансирования войны

Related video

Шаг за шагом нехватка финансов загоняет в тупик российскую власть. Программа приватизации на 2025 год провалилась, проект субсидий для компаний, которые выходят на IPO на Мосбирже, утонул в согласованиях (это даже как-то по-украински), а инвестиции в основной капитал в РФ в 25 году упадут на 0,7-1,0 трлн рублей.

Поэтому проблема, где брать средства, сейчас как никогда актуальна для РФ. А там ничего лучшего не придумали, чем конфисковывать активы у собственных граждан. Конечно, отбирают у тех, кто недоволен режимом Путина, а уже потом у тех, кто "не оправдал высокого доверия".

Честно, я уже устал считать количество национализированного. Из последних — на слуху Южуралзолото. Но на прошлой неделе взялись за друзей Чубайса — владельцев телеканала СТС. Выступление прокурора по делу СТС напоминало сталинские времена. Подозреваемым вспомнили сотни эпизодов сделок с Чубайсом и отобрали целый пакет предприятий. И хотя дело еще в суде, не сомневаюсь, чем оно завершится.

Пока прокуратура вспоминала приватизационные подвиги Чубайса, Минфин РФ запланировал до конца года продать 5 конфискованных объектов, среди которых ЮГК. Поэтому путинский режим создал некий круг финансирования войны: находят несогласных, национализируют, национализированное продают друзьям Путина, а выручку — в бюджет.

Все это очень плохо влияет на инвестиционный климат внутри РФ, где даже действующий бизнес часто задумывается над целесообразностью инвестиций. Еще лет 10 назад никто не мог и подумать, что сценарий с Ходорковским Путин поставит на поток со скоростью по 1-2 национализации в неделю, при чем по делам начала 90-ых годов.

Реализация этого ленинского подхода в РФ сейчас убивает остатки их рыночной экономики и уменьшает желание инвестировать у самих россиян.

