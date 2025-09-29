По 1-2 націоналізації на тиждень: як путінський режим створив коло фінансування війни

Related video

Крок по кроку нестача фінансів заганяє в глухий кут російську владу. Програма приватизації на 2025 рік провалилась, проект субсидій для компаній, які виходять на ІРО на Мосбіржі, потонув у погодженнях (це навіть якось по-українські), а інвестиції в основний капітал в РФ в 25 році впадуть на 0,7-1,0 трлн рублів.

Тож проблема, де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ. А там нічого кращого не придумали, ніж конфісковувати активи у власних громадян. Звісно, відбирають у тих, хто невдоволений режимом Путіна, а вже потім у тих, хто "не виправдав високої довіри".

Чесно, я вже втомився рахувати кількість націоналізованого. З останніх – на слуху Южуралзолото. Але на минулому тижні взялись за друзів Чубайса – власників телеканалу СТС. Виступ прокурора у справі СТС нагадував сталінські часи. Підозрюваним згадали сотні епізодів угод з Чубайсом та відібрали цілий пакет підприємств. І хоча справа ще в суді, не маю сумніву, чим вона завершиться.

Поки прокуратура згадувала приватизаційні подвиги Чубайса, Мінфін РФ запланував до завершення року продати 5 конфіскованих об’єктів, серед яких ЮГК. Тож путінський режим створив таке собі коло фінансування війни: знаходять незгодних, націоналізують, націоналізоване продають друзям Путіна, а виторг – в бюджет.

Все це дуже погано впливає на інвестиційний клімат всередині РФ, де навіть діючий бізнес часто замислюється над доцільністю інвестицій. Ще років 10 тому ніхто не міг і подумати, що сценарій з Ходорковським Путін поставить на потік зі швидкістю по 1-2 націоналізації на тиждень, при чому по справам початку 90-их років.

Реалізація цього ленінського підходу в РФ зараз вбиває залишки їх ринкової економіки і зменшує бажання інвестувати у самих росіян.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.