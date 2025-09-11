Банки РФ готуються до найгіршого: як Путін привів Росію на межу фінансової кризи

Related video

Початок банківської кризи у РФ

Через джунглі російської пропаганди проглядається світло правди: майже всі цивільні сектори економіки РФ помирають. Вугільна, металургійна галузь, будівництво, а тепер ще і лісова промисловість знаходяться у стані глибокої кризи, до економічного анабіозу готують російські НПЗ та нафтові компанії.

На цьому тлі російські банки активно перетворюють старі проблемні кредити на нові непроблемні. Втім, навіть дані бюро кредитних історій РФ показують, що 10–15% економічно активного населення сидить на мікрокредитах, що є ознакою збідніння, яке проявляється в регіонах РФ.

Це свято економічної кризи має завершитись колапсом банківського сектору. Голова Сбербанку РФ Греф та голова Мінекономрозвитку РФ Решетніков фактично визнали початок рецесії економіки РФ.

Втім воєнний злочинець Путін все ще впирається й удає, що планує продовжувати війну, навіть при тому, що 40–50% доходів бюджету РФ відправляє на війну. Це божевілля довго тривати не може. Тож аналізувати стан справ у РФ скоро будуть не фінансові аналітики, а психоаналітики.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

