Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився: до чого все йде

Related video

Детальний розбір ситуації навколо "позапланових ремонтів" російських НПЗ (читай – роботи українських БПЛА) виявив цікавий тренд. З’ясувалось, що через високі ставки по кредитам більшість посередників (дрібні оптові посередники та мережі АЗС) в РФ навесні знизили поповнення запасів пального на сезон максимального споживання (літо-осінь 2025 року). Економія на обігових запасах призвела до загострення проблеми дефіциту пального в момент максимуму його споживання.

Ще з цікавого: 75-80% інвестицій в російський економіці останні 3 роки відбувались за рахунок власних коштів підприємств (фактично – за рахунок прибутків минулих років). Зниження сальдованого прибутку російських компаній сильно б’є по інвестиційному потенціалу на 2026 рік, що в умовах ізоляції має відчуватись особливо боляче.

Істерика групи Ростеха про те, що висока облікова ставка заважає інвестиціям (зростанню) в РФ, не більше ніж черговий егоїстичний перл. Дані моніторингу вказують, що після кількох етапів зниження ставки ЦБР, ставки за кредитами для приватного бізнесу залишились майже без змін. Причина – початок трансформації процентного ризику позичальників в кредитний (банки мають підвищені проблеми з обслуговуванням кредитів через значне зростання вартості цих кредитів у 24 році, в цих умовах вони не поспішають знижувати ставки).

Тож розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо.

У Кузбасі швидкість закриття шахт прискорилась до 1 шахти на тиждень. Місцевий уряд продовжує активно позичати кошти на комерційних умовах для забезпечення бюджетних виплат.

Джерело.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.