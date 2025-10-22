Трамп на низком старте: почему президент США форсирует сделку с РФ и чего от него ждать после 31 октября

Трамп спешит. Это видно по набору встреч и рваному темпу его дипломатии.

Анкоридж, возможно, Будапешт.

Почему все так спрессовано во времени?

Цель Трампа — выйти на некий контур "сделки" с РФ накануне саммита АТЭС 2025. Это форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, который пройдет с 31 октября по 1 ноября 2025 года в южнокорейском городе Кенджу под девизом: "Создание устойчивого будущего".

Трамп может и не принять участие в самом саммите, но он планировал посетить Кенджу на эту дату и встретиться с Си Цзиньпином.

Новая корейская администрация очень много сил вложила в успех саммита, стараясь занять на ближайшие десятилетия функцию моста между Западом и Востоком, выполнить роль пластичного межцивилизационного "линка". Все, что нужно было Трампу — это приехать на встречу с Си с черновиком "сделки с Путиным" и сказать китайскому лидеру: "Я поломал твои планы, твой Глобальный Евразийский остров — это миф, Россия при малейших уступках возобновит отношения с Западом — вот бумага. В общем, давайте, подписывайте сделку, у вас больше нет карт".

С другой стороны, если Будапешт не состоится или "черновик" не будет подписан, тогда Си сможет сказать Трампу: "Ваши усилия по созданию для РФ геополитического люфта в противоположном направлении от Китая провалились. Глобальный Евразийский остров — это реальность. В Евразии есть слабая Европа и есть растущая в потенциале Монгольская империя 2.0. И общий баланс сил складывается постепенно не в пользу США. Поэтому, вот наши условия: у вас пока еще есть карты, так зафиксируйте хоть минимальный профит в игре, пока это еще возможно".

Хотя все может быть и прозаичнее: без "черновика" Трамп не поедет в Южную Корею. Но это будет вообще катастрофа для влияния США в Индо-Тихоокеанском регионе. Потому что тогда Си скажет в Кенджу: у Азии есть Китай, а США далеко за океаном.

Лидер Китая тогда станет полновластным хозяином саммита.

В этом контексте интересно сравнивать стратегию израильской дипломатии и украинской.

Израиль часто кивает головой и формально подписывает то, что требует Трамп. А потом все равно делает все по-своему, часто даже вовлекая США в свои планы, как это было с Ираном и хуситами.

У нас другая стратегия — не соглашаться с порога и потом жестко критиковать Трампа.

Но тут нужно понимать один нюанс: Трамп терпелив к нашей критике пока у него есть надежда на использование фактора РФ для ослабления позиции Китая.

Но после 1 ноября мы можем увидеть нового Трампа. Точнее сказать, настоящего — не прощающего нелояльность и даже, можно сказать, мстительного.

