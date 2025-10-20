Шансы на прекращение войны: что могут принести переговоры Трампа и Путина в Будапеште

Вашингтон-Будапешт. Возможно ли окончание войны?

Заявление Трампа после переговоров с Зеленским показывает, что его цель — остановка войны по линии фронта. Главный вопрос, что на это скажет Путин.

Российские СМИ пока полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля. Кремль в таких случаях имеет три тактики: дает свою трактовку; позволяет СМИ потопить неприятную ему историю в свободной генерации идей и домыслов СМИ, а затем выбирает три–четыре идеи, которые зашли больше всего, чтобы каждый сам себе что-то додумывал или же просто включает режим тишины. С чем связан этот режим тишины, пока ответить сложно. Это может означать и подготовку к согласованию на эту формулу и, одновременно, подготовку к тому, чтобы в Будапеште сказать "нет". Разговор Трампа с Зеленским, похоже, был неким ультиматумом со следующими вводными: я (Трамп) добиваюсь остановки огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допущение российских партий к выборам, РПЦ, русский язык, отзыв судебных исков и (частичное) снятие санкций). Пока неясно, какие требования поставит Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну а дальше, если есть договоренность, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы (возможно, вместе с выборами в ВР). В этом контексте даже теоретически не было шансов на то, чтобы обсуждать "Томагавки" и энергетику. И я повторю то, что говорил ранее: на этом этапе "Томагавки" — это гибридная история, а не военная. Путина пугали: не пойдешь на сделку, уничтожим нефтеперевалку. Еще один вопрос, который пока вынесен за скобки — лицензия на добычу редкоземель на севере России для американских компаний. Трамп после разговора с Путиным заявил, что ждет экономических проектов, которые будут стартовать после мирного соглашения. Это также будет частью будапештского соглашения (если соглашение будет). И здесь у Путина сверхсложная ситуация, потому что против этого точно будет выступать Китай. Трамп хочет войти в переговоры с Китаем "миротворцем" для того, чтобы не допустить единого фронта Китай–РФ. Но даже если соглашения не будет, Россия все равно будет оставаться в позиции, когда надо балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не лечь полностью под Пекин. Почему? Напоминаю о "Томагавках", которые легко снова "вытащить" из-под стола. Если переговоры провалятся, Трамп не сможет отойти от украинского вопроса. Логика выборов в США заставит его быть на нашей стороне, как минимум в продаже оружия. Поэтому эту страшилку стоит сразу отбросить. Хоть ее и будут продвигать россияне и полезные идиоты.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

