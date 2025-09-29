Переговоры США и Пакистана: готов ли Трамп открыть Индо-Тихоокеанский фронт против Китая

Related video

Очень важная встреча для будущей архитектоники мира прошла в Вашингтоне.

Премьер-министр Шахбаз Шариф и глава армии Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, провели переговоры с Трампом 25 сентября.

Тут стоит обратить внимание на целый комплекс факторов.

Пакистан в последние годы сделал сильный крен в сторону Китая, являясь участником синоцентричной ШОС.

В рамках китайско-пакистанского экономического коридора страна получила 50 млрд дол инвестиций и ряд инфраструктурных проектов: гидроэнергетику, горную дорогу в Гилгит-Балтистане.

При этом Пакистан передал Китаю в концессию порт Гвадар.

Но исторически, Пакистан — союзник США, а Индия — противник Пакистана.

Пакистан — союзник США вне НАТО, участник распавшегося британо-американского Манильского пакта безопасности.

И рецепиент американской военной помощи.

При молчаливом согласии США, Пакистан стал единственной мусульманской страной, владеющей ядерным оружием.

Пакистан, в отличие от Индии, не подвержен ментальным неоколониальным болям прошлого, так как его государственность — чисто британский проект, а границы Пакистана нарезали двумя линиями: Дюранда с Афганистаном в "зоне племен" и Рэдклифа с Индией.

Конечно Пакистан зол на США за Бангладеш (когда он проиграл войну Индии и потерял свою восточную провинцию, а США не помогли, не смотря на союзнические обязательства).

Но общий проект сдерживания СССР в Афганистане, а потом войны с Аль-Каидой, немного улучшил ситуацию.

Многие ожидали, что США запустят в Индии новый проект развития для балансирования влияния Китая. Сами американцы об этом активно говорили.

Тут учитывался и фактор индийской диаспоры в Британии, и индийцы в руководстве крупнейших американских компаний, даже то, что жена Джея Ди Вэнса — индианка.

Но США, скорее всего, уже не могут реализовывать такие проекты в ущерб себе.

Или попросту не хотят выращивать второго глобального конкурента, памятуя историю с Кимерикой.

В рамках балансирования евразийской операционной зоны, США, возможно, приняли решение сделать ставку на суннитский мусульманский кластер.

В рамках формирования данного коастера уже заключено соглашение о стратегическом военном партнерстве между Саудовской Аравией и Пакистаном.

Пакистан готов подписать аналогичное соглашение и с Азербайджаном (формально шиитское государство).

Арабские страны Персидского залива могут также попроситься под ядерный зонтик Пакистана.

Возможно и присоединение к этому блоку Сирии и Иордании.

Там же и Турция, хотя идеология "братьев-мусульман" не воспринимается в монархиях залива.

Но такие "клубки" противоречий на Востоке — почти традиция.

Турция, например, заявила о запуске проекта "хиджазской железной дороги" в Сирию и Иорданию.

А это чисто османский геополитическтй проект, а не просто рельсы и шпалы.

Добавим сюда Южный Кавказ, куда активно заходит Турция и США (Зангезурский коридор), а также Центральную Азию, в странах которой Америка запустила ряд проектов вестернизации тамошних элит с помощью "больших денег" (покупка Казахстаном американских локомотивов на 4 млрд дол и самолетов Узбекистаном на 8 млрд дол).

Тут не важно, кто кому платит в рамках контрактов. Важно кому идут "откаты".

А там из Центральной Азии — удобный трамплин для нажима на Китай с помощью уйгурского фактора в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (недавно Си Цзиньпин прибыл в столицу региона Урумчи на празднование годовщины его вхождения в КНР).

Мусульманский фактор для сдерживания Китая теперь больше подходит для США, чем Индия.

Мусульманство не так сильно распространено в Китае, а коммунистическая идеология и китайский националистический пантеизм не сильно "монтируются" с исламом.

Но Центральную Азию Китай США просто так не отдаст — слишком много китайских денег туда инвестировано и это более широкое соседство, в отличие от Пакистана.

Плюс в Центральной Азии есть фактор влияния РФ.

Но этот геополитический разлом уже ощутим.

США будут пытаться разыграть в Евразии и опцию мусульманского кластера, и пантюркистского и османского, активно вовлекая Турцию и Пакистан в свои проекты.

И даже "халифатского" — для этого можно даже принять в Вашингтоне и Джулани, бывшего боевика сирийского осколка Аль-Каиды.

Для Китая и РФ союзником в регионе может стать Иран и как это ни парадоксально — Индия, так как в данной комбинации Дели попросту некуда будет деваться — мусульманский фактор является для Индии ключевым внешним вызовом.

А в Центральной Азии и на Южном Кавказе (Грузия, Армения и Азербайджан) развернется настоящая битва за геополитическое влияние.

Ключевую роль тут играет "центровая" страна, линк Центральной и Южной Азии — Афганистан.

Именно поэтому США внезапно заговорили о возвращении себе местной базы в Баграма (после бегства в 2021 году, логично, не правда ли).

Но променяет ли Афганистан Китай на США?

Недавно в Кабуле прошла интересная встреча посла Катара и министра иностранных дел Талибана.

Учитывая связь Катара с Турцией, речь наверняка шла о новых геополитических проектах в регионе с участием США.

Нынешняя встреча пакистанской делегации в Вашингтоне примечательна тем, что на ней был и глава правительства, и военный лидер (в Пакистане военные контролируют политику).

Пакистан ждет от США много денег: в сельское хозяйство, новые технологии, добычу полезных ископаемых и энергетику.

Трамп хочет, чтобы американские компании добывали нефть в Пакистане.

"Премьер-министр выразил уверенность, что при руководстве президента Трампа партнерство между Пакистаном и США будет укрепляться на благо обеих стран", – пишет Al Arabiya English.

Как всегда Трамп расточал комплименты своим визави (он всегда так говорит, когда партнеры делают то, что он хочет):

"Мунир очень достойный человек, как и премьер-министр".

Премьер тут демонстративно ставится на второй план.

Но что должен "дать" Трамп мусульманскому миру?

РФ для закрытия "европейского фронта", требует у Трампа Донбасс, который ему не принадлежит и в отношении которого указы Трампа не действуют.

А мусульманский мир для замораживания "ближневосточного фронта" требует палестинское государство, реконструкцию Газы и изменение стратегических отношений США с Израилем.

Но может ли Трамп дать мусульманам требуемое?

Для этого придется заставить Нетаньяху согласиться с созданием палестинского государства и прекратить атаку на Газу (куда прочат руководителем реконструкции Тони Блэра).

То есть Трамп должен дать опять-таки то, что ему не принадлежит и в отношении чего его указы не действуют.

Но закрытие "двух фронтов", в Европе и на Ближнем Востоке, жизненно необходимо Трампу для открытия главного "фронта" — Индо-Тихоокеанского против Китая, который потребует использования всех геополитических ресурсов США.

Особенно в контексте того, что в Израиле рассматривается возможность полной аннексии Палестины.

Трамп затеял "большую игру", которая либо перекроит мир, либо завершится откатом США на несколько ступеней вниз в рамках подверженного эрозии глобального статуса.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.