Кому - танцы, кому - выживание: почему флешмоб с танцами неуместен во время коммунальной катастрофы

Сеть заполонили ролики танцующих во дворах и даже на льду Киевского водохранилища киевлян с диджеями и светомузыкой.

Я не знаю, кто придумал этот "фарс на Титанике", но смотрится все это максимально кринжево. А сами участники воспринимаются как не вполне адекватные люди. Это мягко говоря (не хочу использовать слово "идиоты").

Публично такое размещать — это обесценивать реальные страдания простых людей, стариков, инвалидов и детей, о проблемах которых сейчас нужно буквально кричать на всех международных площадках, попутно привлекая любую техническую помощь.

Но такие видео — это отвод внимания от той кризисной ситуации, которая разворачивается в наших мегаполисах.

Відео дня

"Они танцуют у костра, у них не все так плохо", — подумают в Европе.

А я вот недавно видел, как женщина с двумя маленькими детьми с ужасным кашлем разложила прямо в кафе ингалятор. Потому что ей детей нужно спасать, а не танцевать.

Вот об этом нужно говорить, а не о "танцующих дикарях".

Источник

Важно