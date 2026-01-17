"Устроили зимнее пати": жители столичного ЖК грелись танцами во время блэкаута (видео)

Жители жилого комплекса "Республика", который расположен в одном из спальных районов Киева, устроили громкую вечеринку во время частичного блэкаута в столице.

Таким образом местные якобы грелись, говорится в заметке телеграм-канала "Реальный Киев", который и обнародовал кадры с вечеринки.

"В ЖК "Республика" местные греются всеми силами и устроили зимнее пати во время блэкаута", — указано в подписи к двум фрагментам с вечеринки.

На кадрах видно, как люди в лютый мороз танцуют под песню Верки Сердючки и другой англоязычный танцевальный трек. Российских песен на обнародованных видео не было слышно. Люди обустроили танцплощадку во дворе нескольких многоэтажек, которые видны на фоне.

На момент публикации материала полиция и городские власти Киева не комментировали вечеринки рядом со столичным ЖК "Республика".

Напомним, с 16 января в Киеве ограничили использование наружного освещения: подсветку вывесок, не используют архитектурно-декоративное освещение и включают меньше фонарей. Все это делается для экономии дефицитной электроэнергии.

В этот же день в ДТЭК рассказали, как включают свет жителям столицы во время аварийных отключений в Киеве.