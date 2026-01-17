Аварийные отключения в Киеве: в ДТЭК рассказали, как включают свет жителям столицы

В Киеве 17 января продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских атак. В ДТЭК объяснили, по какому принципу киевлянам выключают свет.

Сообщение об экстренных отключениях света в Киеве опубликовано в официальном Telegram-канале ДТЭК в 15:20. Почасовые графики стабилизационных отключений в столице пока не действуют.

В компании отметили, что энергетики непрерывно работают над ликвидацией последствий вражеских обстрелов.

"Ориентировочно ситуация сейчас такая: примерно 3 часа со светом и около 10 — без", — рассказали в ДТЭК.

В пресс-службе компании отметили, что из-за аварийных условий работы энергосистемы время со светом может меняться.

Если по определенному адресу нет электроэнергии более 12 часов, есть вероятность, что произошла локальная авария.

Информацию об отключениях света в Киеве по конкретным адресам можно узнавать на сайте ДТЭК.

Отключение света в Киеве: что известно

В Министерстве энергетики Украины по состоянию на утро 17 января рассказали, что ситуация в столичном регионе остается самой сложной, в Киеве и Киевской области применяются сетевые ограничения.

"Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — сказали в Минэнерго.

Кроме того, из-за непогоды остаются обесточенными 20 населенных пунктов Киевской области, энергетики ремонтируют поврежденные линии.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" 17 января сообщали о введении аварийных отключений света в Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме. В частности графики аварийных отключений применили в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Пресс-центр Киевской городской государственной администрации 16 января сообщил, что в Киеве "приглушат" наружное освещение. В столице ограничат подсветку вывесок и будут выключать половину фонарей в местах, где нельзя снизить интенсивность света.