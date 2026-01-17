Аварійні відключення у Києві: в ДТЕК розповіли, як вмикають світло жителям столиці

У Києві 17 січня тривають аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак. В ДТЕК пояснили, за яким принципом киянам вимикають світло.

Повідомлення про екстрені відключення світла у Києві опубліковано в офіційному Telegram-каналі ДТЕК о 15:20. Погодинні графіки стабілізаційних відключень в столиці наразі не діють.

В компанії зазначили, що енергетики безперервно працюють над ліквідацією наслідків ворожих обстрілів.

"Орієнтовно ситуація зараз така: приблизно 3 години зі світлом і близько 10 — без", — розповіли в ДТЕК.

В пресслужбі компанії зауважили, що через аварійні умови роботи енергосистеми час зі світлом може змінюватися.

Якщо за певною адресою немає електроенергії понад 12 годин, є імовірність, що сталася локальна аварія.

Інформацію щодо відключень світла у Києві за конкретними адресами можна дізнаватися на сайті ДТЕК.

Відео дня

Відключення світла у Києві: що відомо

В Міністерстві енергетики України станом на ранок 17 січня розповіли, що ситуація в столичному регіоні лишається найскладнішою, у Києві та Київській області застосовуються мережеві обмеження.

"Повернення до прогнозованих погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — сказали в Міненерго.

Крім того, через негоду лишаються знеструмленими 20 населених пунктів Київської області, енергетики ремонтують пошкоджені лінії.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" 17 січня повідомляли про запровадження аварійних відключень світла в Україні через складну ситуацію в енергосистемі. Зокрема графіки аварійних відключень застосували в Сумській, Полтавській і Харківській областях.

Пресцентр Київської міської державної адміністрації 16 січня повідомив, що у Києві "приглушать" зовнішнє освітлення. В столиці обмежать підсвітку вивісок і вимикатимуть половину ліхтарів в місцях, де не можна знизити інтенсивність світла.