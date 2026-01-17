В Україні запровадили аварійні відключення світла: які області без електрики

У декількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Світла немає через складну ситуацію в енергосистемі.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Про це повідомили в компанії "Укренерго".

Зазначається, що наразі енергетики працюють, аби якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі, підкреслили у компанії.

Де введені аварійні відключення

Сумська область

У компанії "Сумиобленерго" повідомили, що введено ГАВ для 6-10 черг, а для 1-5 вони скасовані.

Полтавська область

У Полтавській області "Полтаваобленерго" отримало команду від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ у повному об'ємі.

Харківська область

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень, поінформували в "Харківобленерго". До стабілізації ситуації в енергомережі разом із ГАВ одночасно продовжують діяти й графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.

Пізніше глава держави зазначив, що на час дії надзвичайної ситуації у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину.

Також Фокус писав, що 13 січня Уряд повідомляв про посилення координації дій для стабілізації енергосистеми та забезпечення безперебійного постачання продуктів для киян.