В Украине ввели аварийные отключения света: какие области без электричества

В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Света нет из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

Отмечается, что сейчас энергетики работают, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения отменят после стабилизации ситуации в энергосистеме, подчеркнули в компании.

Где введены аварийные отключения

Сумская область

В компании "Сумыоблэнерго" сообщили, что введены ГАО для 6-10 очередей, а для 1-5 они отменены.

Полтавская область

В Полтавской области "Полтаваоблэнерго" получило команду от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в полном объеме.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений, проинформировали в "Харьковоблэнерго". До стабилизации ситуации в энергосети вместе с ГАО одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений.

Напомним, 14 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

Позже глава государства отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час.

Также Фокус писал, что 13 января правительство сообщало об усилении координации действий для стабилизации энергосистемы и обеспечения бесперебойных поставок продуктов для киевлян.