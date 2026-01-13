Несмотря на отключение света, супермаркеты Киева работают: правительство координирует их работу, — Свириденко

После очередной российской атаки в ночь на 9 января по энергетической инфраструктуре Киева в городе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением, что сказывается и на работе супермаркетов. В связи с этим правительство усиливает координацию действий для стабилизации энергосистемы и обеспечения бесперебойного снабжения продуктов для киевлян.

Как сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко на своей странице в Telegram, ситуация с обеспечением населения продуктами находится под контролем, а министру экономики поручено лично координировать работу с ритейлерами и оперативно реагировать на их запросы

Кроме того, по ее словам, Кабинет Министров также принял ряд других решений. В частности, благодаря пересмотру перечня объектов критической инфраструктуры к энергосистеме удалось дополнительно подключить 1 гигаватт электрической мощности. Это, как отмечает глава правительства, уже помогает удерживать баланс в системе в условиях сильных морозов и повреждений, вызванных атаками.

В наиболее проблемных районах Киева, где фиксируются сложности с электроснабжением, по поручению Правительства Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Такие установки позволяют не только поддерживать работу жилых кварталов, но и уменьшать нагрузку на общую энергосистему.

Параллельно по всей стране разворачиваются дополнительные "Пункти незламності" с учетом ситуации на местах. Главам областных военных администраций и профильному министерству поручено держать самые сложные случаи на личном контроле, оперативно выезжать на места и поддерживать постоянную связь с гражданами.

Также, по словам Юлии Свириденко, особое внимание уделяется формированию резервов горючего.

"Работаем над скорейшим восстановлением генерации и параллельно наращиваем импорт электроэнергии. Работы на всех энергообъектах продолжаются. Спасибо всем службам, энергетикам в ремонтных бригадах. Вражеские атаки, низкие температуры и обледенение сетей создают дополнительную нагрузку на систему. Просим отнестись с пониманием и позаботиться об экономном использовании электроэнергии", — добавила чиновница в своей публикации.

Напомним, что 12 января в социальных сетях киевляне пожаловались, что в городе закрываются крупные сетевые супермаркеты. Кроме того, сотрудник одного из магазинов заявил, что есть четкие регламенты работы генератора, в частности он должен работать не более 6 часов поспел, и поэтому большинство сетей не могут работать полную смену.

Однако впоследствии, супермаркеты "АТБ" и "Novus" опровергли эту информацию и отметили, что все магазины в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме.