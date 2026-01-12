Информация о закрытии супермаркетов без света: "АТБ" и Novus прокомментировали слухи

Киевляне в соцсетях массово сообщали о закрытии крупных сетевых супермаркетов. Также была информация о том, что магазины не работают в Киевской области.

В частности, сообщалось о закрытых в рабочее время магазинах "Сильпо", "АТБ", "Аврора" и Novus. Супермаркеты"АТБ" и Novus прокомментировали информацию.

В частности, в заявлении АТБ говорится о том, что информация "является фейковой, имеет признаки манипуляции общественным мнением и может рассматриваться как сознательная информационная кампания, направленная на дестабилизацию общественных настроений в уже сложных для страны условиях".

Там отметили, что все магазины "АТБ" в Киеве и Киевской области работают в штатном режиме. Все магазины обеспечены генераторами, благодаря чему можно обеспечить бесперебойную работу.

"В единичных случаях возникновения технических или логистических трудностей компания оперативно реагирует и принимает необходимые меры для их устранения, чтобы гарантировать стабильную работу магазинов и доступность товаров для потребителей", — отметили в сообщении.

Перед этим один из сотрудников "АТБ" на правах анонимности рассказал, что осенью 2025-го все супермаркеты получили распоряжение по использованию генератора: он должен работать не более 6 часов подряд, начинать работу не раньше 6:00 и завершать не позднее 22:00. Если очередь отключений не имеет света по 7-10 часов подряд, магазин прекращает работу.

Зато в компании Novus признали, что из-за отключения не все магазины могут работать в обычном режиме. Однако там отметили, что делают все, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

"Сильпо" и "Аврора" не комментировали информацию, которая распространялась в сети. Однако еще 9 января на странице "Сільпо" появилась информация о том, что в столичных супермаркетах можно "согреться, подзарядиться, поработать, подогреть еду, просто побыть, сколько надо". Также в магазинах, где есть места, где посидеть, обещали угощать горячим чаем.

Напомним, ранее в Киеве удалось подключить к энергосистеме все дома. Однако в большинстве районов действуют экстренные отключения.

Фокус рассказывал, как отсутствие электроэнергии повлияет на цены на товары и услуги.