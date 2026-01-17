"Влаштували зимове паті": мешканці столичного ЖК грілись танцями під час блекауту (відео)

Мешканці житлового комплексу "Республіка", що розташований в одному зі спальних районів Києва, влаштували гучну вечірку під час часткового блекауту у столиці.

Таким чином місцеві нібито грілись, йдеться у дописі телеграм-каналу "Реальний Київ", який й оприлюднив кадри з вечірки.

"В ЖК "Республіка" місцеві гріються всіма силами і влаштували зимове паті під час блекауту", — зазначено у підписі до двох фрагментів з вечірки.

На кадрах видно, як люди у лютий мороз танцюють під пісню Вєрки Сердючки та інший англомовний танювальний трек. Російських пісень на оприлюднених відео не було чути. Люди облаштували танцмайданчик у подвір'ї кількох багатоповерхівок, які видно на фоні.

На момент публікації матеріалу поліція та міська влада Києва не коментували вечірки поряд зі столичним ЖК "Республіка".

Нагадаємо, з 16 січня у Києві обмежили використання зовнішнього освітлення: підсвітку вивісок, не використовують архітектурно-декоративне освітлення та вмикають менше ліхтарів. Все це робиться для економії дефіцитної електроенергії.

Цього ж дня в ДТЕК розповіли, як вмикають світло мешанцям столиці під час аварійних відключень у Києві.