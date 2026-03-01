Убийство аятоллы Али Хаменеи: что изменит гибель лидера в "идеологическом обществе"

Что изменит гибель лидера в "идеологическом обществе"? Ничего.

Иран — это формат "идеологического общества". Просто более фундаментального и уже структурированного и институционализированного по сравнению с другими аналогами.

Все-таки 46 лет прошло с момента Исламской революции — срок достаточный для того, чтобы "идеологизм" трансформировался в устойчивые институции и сформировалась кастовая социальная структура.

В чем это проявляется?

Происходит Революция, в данном случае, исламская.

Она порождает базовую государственную идеологию и создает образ врага.

Идеология Ирана — исламская революция, то есть не национализм, а теократизм. Образ врага — США и Израиль.

Хамейни (не путать с убитым Хаменеи) называл эти две страны: "большим сатаной" и "малым сатаной" соответственно (СССР, кстати, "меньшим сатаной").

Образ врага формировался многие годы.

Далее идеологические структуры формируют структуры власти, параллельные государственным институтам.

В Иране — это Корпус стражей исламской революции или КСИР.

Происходит вытеснение всех инакомыслящих.

Любой политик, который участвует в выборах, должен придерживаться канонической идеологии и использовать утвержденный политический лексикон.

Формируется культ мученичества во имя идеи. Героя нельзя убить, он получает венец вечной жизни после физической смерти и переходит в метафизическую сферу.

Культ Святой Смерти, аналог Санта Муэрте. Некрополитика как альтернатива биополитики.

Формирование модели инфернального общества, готового умереть ради идеи.

Хтоническое ожидание смерти как разрядка "ужасов жизни" вместо перспективы развития.

Поэтому смерть Хаменеи ничего не меняет. В Иране нет персоналистской диктатуры как в Венесуэле во времена Чавеса и Мадуро, в Ливии времен Каддафи или в Ираке в правление Хусейна.

Смерть Хаменеи — это лишь топливо в системе "идеологического общества", потому что смерть в таком формате социальной организации вызывает не шок и подавленность, а воодушевление и прилив энергии.

Сейчас многие пишут, что США будут пытаться договориться с частью иранских элит, вызван в Иране раскол.

На мой взгляд, это маловероятно. С "идеологическим обществом" нельзя просто так "договориться".

Есть три фактора его стабильности:

Ядро общества, поддерживающее базовую идеологию. Общественная периферия в виде различных социальных групп и национальный меньшинств, которые маргинализируются и вытесняются на обочину общественной жизни. Внешние силы.

То есть для разрушения "идеологического общества" необходимо:

Разрушение ядра вследствие банкротства базовой идеологии и проектности развития. Расширение периферии до размера ядра и поглощение прежнего ядра. Внешнее вторжение и уничтожение ядра.

Какие из этих факторов кризиса "идеологического общества" наличествуют в Иране?

Базовая идеология не распадается. Почему?

Дело в том, что данная идеология полностью соответствует ментальному образу жизненного уклада ядра общества.

Кризис идеологии в СССР произошел потому она была новой и ломала старый жизенный уклад. Это формировало ностальгию по старому, эффект сравнения с конкурирующими укладами и кризис в виде массового социального разочарования и фрустрации.

А вот свой ментальный уклад никто ни с чем не сравнивает и от него просто так не отказываются.

Разочарование здесь возможно лишь путем смены идеологического ядра общества. Но это очень сложно и является результатом долгосрочного процесса, а не "подкупа".

В период шахского правления правительство в Иране проводило модернизацию в формате вестернизации общества.

Это разрушало старый жизненный уклад и породило явление, которое историки назвали "усталостью от модернизации".

В Турции, кстати, произошло тоже самое, только без революции: постепенное сворачивание "европеизации"и возврат к религиозному патриархальному укладу на базе идеологии братьев-мусульман.

Потому что ядро общества находится не в Стамбуле, а в провинции и частично в столице Анкаре.

Похожая ситуация, но с некоторыми отличиями наблюдается и в Иране — только ядро не в столичном регионе Тегерана, а в провинции и таких городах как Кум (центр богословской школы иранского шиизма) и Мешхеде (святыня имама Резы).

Иранская социальная периферия многочисленна, но раздроблена и подавлена.

Она состоит из различных этнических групп (азербайджанцев, арабов, белуджей, курдов) и социальных групп, не разделяющих базовую идеологию.

КСИР всегда может поставить знак равенства между оппозиционностью периферии к ядру и сотрудничеством с врагом.

То есть, периферию либо маргинализуют, либо подавляют и убивают.

Кроме того, нет единого центра консолилидации иранской социальной периферии: не все поддерживают наследника шахского престола; часть общества одновременно против и аятолл, и Израиля/США; курды и белуджи сами по себе; арабы в Хузестане после 8-летней войны с Ираком боятся обвинений в предательстве и т.д.

Получается, что один из реальных способов смещения режима аятолл — это сухопутная операция. Но к ней ни США, ни Израиль сейчас явно не готовы.

Источник.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.