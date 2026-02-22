В конце февраля украинский валютный рынок может стать более нервным. Фокус узнал, какими будут колебания курса доллара и евро в конце зимы.

В последние дни февраля ситуация на валютном рынке Украины может стать напряженной. Впрочем, эксперты не прогнозируют резких потрясений и отмечают, что ключевую роль в стабильности курса и в дальнейшем будет играть регулятор.

Как пояснил Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНК в комментарии Фокусу, именно Национальный банк Украины остается главным игроком, способным сдерживать ажиотаж и сглаживать колебания курса.

Курс валют в феврале 2026 — почему рынок Украины нервничает

В течение предыдущих недель спрос на иностранную валюту оставался стабильно высоким, даже несмотря на предложение со стороны аграрных компаний. Дополнительное давление создавала продолжающаяся активность импортеров энергоносителей.

Відео дня

"В результате курсовые показатели периодически реагировали ростом, а волатильность оставалась ощутимой", — рассказал банкир.

НБУ продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке Фото: НБУ

Ситуацию на валютном рынке осложняли экономические и геополитические риски. Из-за них рынок время от времени демонстрировал хаотичные движения. В такие моменты ключевую роль играл регулятор. Нацбанк выходил на рынок с валютными интервенциями, увеличивая предложение валюты. Это помогало избегать формирования устойчивых перекосов между покупателями и продавцами.

В периоды хаотичных движений на рынке ключевую роль играл Национальный банк Украины. Регулятор проводил валютные интервенции, сдерживая дисбаланс между спросом и предложением

"Последние дни февраля для валютного рынка Украины могут быть напряженными, однако развитие событий в значительной степени будет зависеть от действий Национального банка", — сообщил Тарас Лесовой.

Споры между США и ЕС влияют на курс в Украине

Дополнительную неопределенность для украинского валютного рынка создают внешние факторы. Прежде всего это касается колебания пары доллар/евро на мировых рынках.

"Геополитическое напряжение, торговые споры между США и ЕС, внутренние политические процессы в Соединенных Штатах влияют на стоимость ключевых мировых валют, что отражается и на украинском рынке", — отметил Тарас Лесовой.

Важно

Между ЕС и США образовался раскол: Мерц заявил о крахе привычного мирового порядка

Впрочем, американский доллар продолжает сохранять статус главной резервной валюты мира, а движение евро на украинском рынке преимущественно повторяет международные тенденции.

По словам эксперта, в таких условиях решающую роль играет прочность регулятора: международные резервы позволяют поддерживать валютный баланс и держать ситуацию под контролем.

Банкир прогнозирует, что в последнюю неделю февраля курс гривны к доллару будет колебаться около 43-43,75 грн, а к евро — около 51-52 грн.

Прогнозные коридоры на валютном рынке с 23 февраля по 1 марта

Показник Значення долара Коридори валютних змін (міжбанк) 43-43,5 грн / долар та 50-52 грн / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 43-43,75 грн / долар; 50-52 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня

*Таблица составлена на основе общей характеристики рынка с 23 февраля по 1 марта директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового

Банкир отметил, что средняя разница между курсами на межбанке и на наличном рынке в зависимости от валюты может составлять около 0,1-0,15 грн.

Опрос Ощутили ли вы подорожание продуктов? Опрос открыт до Да, существенное Замечаю каждый месяц На отдельную группу товаров Не замечаю Голосувати

Ранее Фокус писал, что по "индексу Биг Мака" гривна сильно недооценена. Сравнение цен на бургер в Украине и США показывает, что доллар должен был бы стоить 22,71 грн.

Между тем эксперты допускают, что курс американской валюты может вырасти до 47 грн. Однако все может измениться, если война закончится осенью или обострится летом.