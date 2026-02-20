НБУ вернулся к тенденции по повышению курса доллара и евро. Какой курс валют в Украине 23 февраля — читайте в обзоре.

В понедельник, 23 февраля, ожидается незначительный рост курса доллара и евро. Тогда как стоимость польской валюты продолжит снижаться. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Курс валют на 23 февраля: какова официальная стоимость злотого

После выходных курс злотого продолжит снижаться. Однако, эти изменения весьма незначительны. Нацбанк скорректировал стоимость польской валюты до отметки в 12,0509 грн (-0,0112).

Курс доллара на 23 февраля

С 16 по 19 февраля на валютном рынке Украины наблюдался постепенный рост курса доллара. Однако 20 февраля, накануне выходных, регулятор изменил подход к установлению официальной стоимости валюты на противоположный.

Но, определяя курс доллара на 23 февраля, НБУ снова вернулся к предыдущей стратегии. В результате доллар немного вырос в цене — до 43,2747 грн (+0,008).

Официальный курс евро на 23 февраля

С 16 по 20 февраля курс евро в Украине оставался довольно нестабильным. На валютном рынке был зафиксирован исторический максимум стоимости иностранной валюты, однако уже на следующий день курс снизился. Тенденция к удешевлению сохранилась и во время корректировки показателей на понедельник.

НБУ составил официальный курс евро на 23 февраля на уровне 50,9170 грн (+0,0007).

Ранее Фокус сообщал, что по так называемому "индексу Биг Мака" украинская валюта остается значительно недооцененной. В конце января Биг Мак в Украине продавался за 139 гривен, тогда как в США — за 6,12 доллара. Согласно этому, расчетный (имплицитный) обменный курс составляет 22,71 грн за доллар. Если сравнить его с фактическим курсом получается, что гривна недооценена примерно на 47,8%.