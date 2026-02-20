НБУ повернувся до тенденції з підвищення курсу долара та євро. Який курс валют в Україні 23 лютого — читайте в огляді.

У понеділок, 23 лютого, очікується незначне зростання курсу долара та євро. Тоді як вартість польської валюти продовжить знижуватися. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Курс валют на 23 лютого: яка офіційна вартість злотого

Після вихідних курс злотого продовжить знижуватися. Однак, ці зміни досить незначні. Нацбанк скорегував вартість польської валюти до позначки в 12,0509 грн (-0,0112).

Курс долара на 23 лютого

З 16 по 19 лютого на валютному ринку України спостерігалося поступове зростання курсу долара. Однак 20 лютого, напередодні вихідних, регулятор змінив підхід до встановлення офіційної вартості валюти на протилежний.

Та, визначаючи курс долара на 23 лютого, НБУ знову повернувся до попередньої стратегії. У результаті долар трохи зріс у ціні — до 43,2747 грн (+0,008).

Офіційний курс євро на 23 лютого

З 16 до 20 лютого курс євро в Україні залишався доволі нестабільним. На валютному ринку було зафіксовано історичний максимум вартості іноземної валюти, однак уже наступного дня курс знизився. Тенденція до здешевлення збереглася і під час коригування показників на понеділок.

НБУ становив офіційний курс євро на 23 лютого на рівні 50,9170 грн (+0,0007).

Раніше Фокус повідомляв, що за так званим "індексом Біг Мака" українська валюта залишається значно недооціненою. Наприкінці січня Біг Мак в Україні продавався за 139 гривень, тоді як у США — за 6,12 долара. Згідно з цим, розрахунковий (імпліцитний) обмінний курс становить 22,71 грн за долар. Якщо порівняти його з фактичним курсом виходить, що гривня недооцінена приблизно на 47,8%.