Наприкінці лютого український валютний ринок може стати більш нервовим. Фокус дізнався, якими будуть коливання курсу долара та євро наприкінці зими.

Останніми днями лютого ситуація на валютному ринку України може стати напруженою. Втім, експерти не прогнозують різких потрясінь і наголошують, що ключову роль у стабільності курсу й надалі відіграватиме регулятор.

Як пояснив Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНК у коментарі Фокусу, саме Національний банк України залишається головним гравцем, здатним стримувати ажіотаж і згладжувати коливання курсу.

Курс валют у лютому 2026 — чому ринок України нервує

Упродовж попередніх тижнів попит на іноземну валюту залишався стабільно високим, навіть попри пропозицію з боку аграрних компаній. Додатковий тиск створювала тривала активність імпортерів енергоносіїв.

Відео дня

"Унаслідок цього курсові показники періодично реагували зростанням, а волатильність залишалася відчутною", — розповів банкір.

НБУ продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку Фото: НБУ

Ситуацію на валютному ринку ускладнювали економічні та геополітичні ризики. Через них ринок час від часу демонстрував хаотичні рухи. У такі моменти ключову роль відігравав регулятор. Нацбанк виходив на ринок із валютними інтервенціями, збільшуючи пропозицію валюти. Це допомагало уникати формування стійких перекосів між покупцями та продавцями.

У періоди хаотичних рухів на ринку ключову роль відігравав Національний банк України. Регулятор проводив валютні інтервенції, стримуючи дисбаланс між попитом і пропозицією

"Останні дні лютого для валютного ринку України можуть бути напруженими, однак розвиток подій значною мірою залежатиме від дій Національного банку", — повідомив Тарас Лєсовий.

Суперечки між США та ЄС впливають на курс в Україні

Додаткову невизначеність для українського валютного ринку створюють зовнішні чинники. Насамперед це стосується коливання пари долар/євро на світових ринках.

"Геополітична напруга, торговельні суперечки між США та ЄС, внутрішні політичні процеси у Сполучених Штатах впливають на вартість ключових світових валют, що відбивається й на українському ринку", — зауважив Тарас Лєсовий.

Важливо

Між ЄС і США утворився розкол: Мерц заявив про крах звичного світового порядку

Втім, американський долар продовжує зберігати статус головної резервної валюти світу, а рух євро на українському ринку переважно повторює міжнародні тенденції.

За словами експерта, у таких умовах вирішальну роль відіграє міцність регулятора: міжнародні резерви дають змогу підтримувати валютний баланс і тримати ситуацію під контролем.

Банкір прогнозує, що в останній тиждень лютого курс гривні до долара коливатиметься близько 43-43,75 грн, а до євро — близько 51-52 грн.

Прогнозні коридори на валютному ринку з 23 лютого по 1 березня

Показник Значення долара Коридори валютних змін (міжбанк) 43-43,5 грн / долар та 50-52 грн / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 43-43,75 грн / долар; 50-52 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня

*Таблицю складено на основі загальної характеристики ринку з 23 лютого по 1 березня директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового

Банкір зазначив, що середня різниця між курсами на міжбанку та на готівковому ринку залежно від валюти може становити близько 0,1-0,15 грн.

Раніше Фокус писав, що за "індексом Біг Мака" гривня сильно недооцінена. Порівняння цін на бургер в Україні та США показує, що долар мав би коштувати 22,71 грн.

Тим часом експерти допускають, що курс американської валюти може зрости до 47 грн. Проте все може змінитися, якщо війна закінчиться восени або загостриться влітку.