Який курс долара в українських банках і обмінниках 26 лютого — читайте в огляді.

В Україні 26 лютого спостерігаються незначні коливання вартості іноземних валют. Готівковий курс долара та євро змінився в межах кількох копійок, тоді як польський злотий утримує стабільні позиції вже кілька днів поспіль.

Який курс валют пропонують в банках 26 лютого

У банках зріс курс продажу долара та євро. Водночас європейська валюта подешевшала в купівлі. Злотий залишається без змін.

Так, курс долара в продажу подорожчав на 1 коп. і становить 43,49 грн. Курс купівлі залишився без змін на рівні 43 грн.

Найпомітніші коригування відбулися щодо євро. У касах банків його можна придбати за 51,37 грн (+0,03), тоді як продати — за 50,70 грн (-0,05).

Злотий й надалі пропонують обмінювати за такими курсовими показниками:

купівля — 11,80 грн (0,00);

продаж — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обмінниках

Обмінники 26 лютого внесли незначні зміни до курсів іноземних валют. Станом на 10:00 курс валют був встановлений на такому рівні:

долар: купівля — 43,15 (+0,01), продаж — 43,23 грн (0,00);

євро: купівля — 51,15 грн (0,00), продаж — 51,31 грн (+0,01);

злотий: купівля — 12,12 грн (0,00), продаж — 12,22 грн (-0,01).

Який курс валют від НБУ на 26 лютого

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют продовжує зміцнюватися. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Так, курс долара на сьогодні був встановлений на рівні 43,2413 грн (0,0235). Тенденція зі зниження вартості американської валюти триває другий день поспіль.

У четвер майже не змінився курс євро. НБУ скорегував вартість валюти до 50,9620 грн (-0,0039).

Незначні зміни відбулися й з курсом злотого сьогодні. Офіційна вартість становить 12,0728 грн (-0,0029).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні прогнозують подальше зростання курсу долара. На думку економістів, американська валюта може досягти позначки 47 грн у 2026 році.