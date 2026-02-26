"Это явно не тот путь": в НБУ объяснили, стоит ли вводить евро в Украине до вступления в ЕС

Преждевременный переход на евро может лишить Украину ключевых инструментов экономической стабилизации и влияния на собственную финансовую политику. В частности, по мнению специалистов, опыт Черногории свидетельствует, что такая модель сопровождается существенными ограничениями и не является оптимальной для страны в условиях повышенных рисков.

Как отметил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Лепушинский в комментарии изданию "РБК-Украина", пример Черногории, которая ввела евро еще до вступления в Европейский Союз, не стоит рассматривать как ориентир для Украины.

Речь идет о так называемой односторонней евроизации — модели, при которой государство отказывается от национальной валюты, но не получает права голоса в Европейском центральном банке и не имеет доступа к доходам от эмиссии евро. В то же время страна полностью теряет возможность самостоятельно проводить монетарную политику.

По словам Лепушинского, для Черногории такой шаг имел свои предпосылки, ведь государство фактически не имело постоянной национальной валюты, используя ранее югославский динар и немецкую марку. Впрочем, как Европейская комиссия, так и Европейский центральный банк неоднократно критиковали одностороннее использование евро.

Відео дня

"Это может быть оптимальным решением для Черногории, которая не имела собственной валюты и до того (использовался югославский динар, а впоследствии — немецкая марка). Однако Европейская комиссия и ЕЦБ неоднократно выражали свое недовольство односторонним использованием евро в Черногории. И это явно не тот путь, по которому должна идти Украина", — заявил он.

Как пояснил специалист, ключевой риск для Украины заключается в потере инструментов реагирования на "экономические шоки". Так, переход на евро будет означать невозможность гибко управлять валютным курсом, инфляцией и финансовыми процессами в периоды нестабильности.

Он также подчеркнул, что даже страны Центральной и Восточной Европы, несмотря на длительное членство в ЕС, не спешат с введением евро. Хотя их экономики частично синхронизированы с еврозоной, влияние кризисов на них часто отличается.

Для Украины же эти риски еще более ощутимы, поскольку ее экономика испытывает постоянные военные потрясения — от обстрелов и дефицита энергии до колебаний в сельском хозяйстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Украина должна получить официально зафиксированную дату вступления в Европейский Союз. По его словам, отсутствие конкретных временных рамок играет на руку Москве.

Также Фокус писал, что, по мнению экспертов, целью Украины является полноценное вступление в Евросоюз, и Владимир Зеленский не согласится на облегченное членство.