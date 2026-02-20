Вступление в ЕС: у Зеленского рассказали, согласится ли Украина на облегченное членство

Целью Украины является полноценное вступление в Евросоюз. Однако для этого нужно политическое решение относительно с четкой датой вступления Украины.

Зато на облегченное членство Украина не согласится. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Он отметил, что Украина уже получала предложение относительно эрзац-кандидатского статуса (предположительно, речь идет о предложении Эмманюэля Макрона, который в 2022 году предлагал создать отдельную организацию для стран, которые не являются членами Евросоюза — ред.) Однако тогда против этого выступил Владимир Зеленский.

"Тогда президент сказал: лучше ничего, чем эрзац. Так же здесь, никакого light, half-light membership не будет. Будет полноценное членство, но сначала будет политическое решение относительно полноценного членства, с четкой датой", — подчеркнул Жовква.

При этом до момента, пока Украина вступит в Евросоюз, пройдет еще достаточно много чау, ведь каждый парламент стран ЕС должен ратифицировать членство Украины.

Отдельно он напомнил, что Украина должна иметь более четкую дату по вступлению в ЕС, ведь даже в 20-пунктном мирном плане фигурирует определенная дата. В то же время Жовква не уточнил, о какой именно дате идет речь.

Украина соответствует критериям для расширения ЕС

Заместитель главы Офиса президента подчеркнул, что Украина находится среди стран, которые соответствуют критериям, необходимым для вступления в Евросоюз.

"Любые ссылки на то, что другие страны вступали 10, 15, 20 лет — не срабатывают. Вступление Украины будет совсем в других геополитических условиях. Ни одна страна не шла к членству в ЕС, отражая такую мощную агрессию, как российская", — подчеркнул он.

Также он напомнил, что страны, которые присоединялись к Евросоюзу в последние волны присоединения имели определенные отлагательные периоды, чтобы полноценно приобщиться к определенным секторам европейского рынка.

В то же время Украина, по словам Жовквы, уже имеет интегрированность в определенные секторы единого рынка.

"Например, сектор электроэнергетики, наше членство в ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии — ред.) еще в первые дни полномасштабной российской агрессии", — добавил Жовква.

Кроме того, Украина интегрирована в сектор IT, а с недавних пор был введен полноценный роуминг для Украины.

В то же время в определенных секторах украинской экономики нужно будет просить об отлагательных периодах. В качестве примера он привел разговор с руководителем Европейской службы внешней деятельности, которая является испанкой по национальности. Она рассказала, что Испания столкнулась с длительным переходным периодом в секторе рыболовства.

Зато относительно политической сферы, в ОП не исключают, что в начале Украина будет иметь ограниченное право голоса в определенных вопросах.

"Но это не должно касаться вопросов внешней политики и безопасности. Здесь Украина сразу должна иметь право голоса, мы об этом четко говорим", — подчеркнул заместитель главы ОП.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что с началом работы администрации Дональда Трампа по завершению войны появилась дата возможного вступления Украины в ЕС, которая "попала" в официальные документы Евросоюза, — 2027 год. Он пояснил, что эта дата связана с тем, что в 2027 году в ЕС завершится семилетний бюджетный цикл, после чего будет принят новый бюджет на 2028-2034 годы.

Издание Politico сообщало, что Европейский Союз готовит частичное вступление Украины в 2027 году. Брюссель разрабатывает для Киева план из 5 шагов, позволяющий стать членом организации еще до проведения всех реформ.

Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился во вступлении Украины в ЕС в ближайшие годы. Поэтому говорить о членстве Украины в 2027 году, по его мнению, пока невозможно.

Отметим, что одна из частей мирного плана по завершению войны в Украине предусматривает ее вступление в ЕС уже в ближайшее время, о чем ранее заявлял президент Сербии Александр Вучич. Однако с этим может не согласиться ряд стран-членов союза.