Вступ до ЄС: у Зеленського розповіли, чи погодиться Україна на полегшене членство

Ціллю України є повноцінний вступ до Євросоюзу. Однак для цього потрібне політичне рішення щодо з чіткою датою вступу України.

Натомість на полегшене членство Україна не погодиться. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Він зазначив, що Україна вже отримувала пропозицію щодо ерзац-кандидатського статусу. (імовірно, йдеться про пропозицію Емманюеля Макрона, який в 2022 році пропонував створити окрему організацію для країн, які не є членами Євросоюзу — ред.). Однак тоді проти цього виступив Володимир Зеленський.

"Тоді президент сказав: краще нічого, ніж ерзац. Так само тут, ніякого light, half-light membership не буде. Буде повноцінне членство, але спершу буде політичне рішення щодо повноцінного членства, з чіткою датою", — наголосив Жовква.

При цьому до моменту, поки Україна вступить до Євросоюзу, пройде ще достатньо багато чау, адже кожен парламент країн ЄС має ратифікувати членство України.

Окремо він нагадав, що Україна повинна мати більш чітку дату щодо вступу до ЄС, адже навіть у 20-пунктному мирному плані фігурує певна дата. Водночас Жовква не уточнив, про яку саме дату йдеться.

Україна відповідає критеріям для розширення ЄС

Заступник голови Офісу президента наголосив, що Україна є серед країн, які відповідають критеріям, потрібним для вступу до Євросоюзу.

"Будь-які посилання на те, що інші країни вступали 10, 15, 20 років — не спрацьовують. Вступ України буде зовсім в інших геополітичних умовах. Жодна країна не йшла до членства в ЄС, відбиваючи таку потужну агресію, як російська", — наголовив він.

Також він нагадав, що країни, які долучалися до Євросоюзу в останні хвилі приєднання мали певні відкладальні періоди, аби повноцінно долучитися до певних секторів європейського ринку.

Водночас Україна, за словами Жовкви, вже має інтегрованість в певні сектори єдиного ринку.

"Наприклад, сектор електроенергетики, наше членство в ENTSO-E (європейська мережа операторів передачі електроенергії — ред.) ще в перші дні повномасштабної російської агресії", — додав Жовква.

Крім того, Україна інтегрована в сектор IT, а віднедавна було запроваджено повноцінний роумінг для України.

Водночас у певних секторах української економіки потрібно буде просити про відкладальні періоди. Як приклад він навів розмову з керівницею Європейської служби зовнішньої діяльності, яка є іспанкою за національністю. Вона розповіла, що Іспанія зіштовхнулася з тривалим перехідним періодом у секторі рибальства.

Натомість щодо політичної сфери, в ОП не відкидають, що на початку Україна матиме обмежене право голосу в певних питаннях.

"Але це не має стосуватися питань зовнішньої політики і безпеки. Тут Україна одразу повинна мати право голосу, ми про це чітко говоримо", — наголосив заступник глави ОП.

Раніше ексголова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, що з початком роботи адміністрації Дональда Трампа щодо завершення війни з'явилася дата можливого вступу України до ЄС, яка "потрапила" до офіційних документів Євросоюзу, — 2027 рік. Він пояснив, що ця дата пов'язана з тим, що у 2027 році в ЄС завершиться семирічний бюджетний цикл, після чого буде ухвалено новий бюджет на 2028-2034 роки.

Видання Politico повідомляло, що Європейський Союз готує частковий вступ України у 2027 році. Брюссель розробляє для Києва план із 5 кроків, що дає змогу стати членом організації ще до проведення всіх реформ.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засумнівався у вступі України до ЄС найближчими роками. Тому говорити про членство України у 2027 році, на його думку, поки що неможливо.

Зазначимо, що одна з частин мирного плану із завершення війни в Україні передбачає її вступ до ЄС уже найближчим часом, про що раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич. Однак із цим може не погодитися низка країн-членів союзу.