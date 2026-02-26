"Це явно не той шлях": у НБУ пояснили, чи варто запроваджувати євро в Україні до вступу в ЄС

Передчасний перехід на євро може позбавити Україну ключових інструментів економічної стабілізації та впливу на власну фінансову політику. Зокрема, на думку фахівців, досвід Чорногорії свідчить, що така модель супроводжується суттєвими обмеженнями і не є оптимальною для країни в умовах підвищених ризиків.

Як зазначив заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський у коментарі виданню "РБК-Україна", приклад Чорногорії, яка запровадила євро ще до вступу в Європейський Союз, не варто розглядати як орієнтир для України.

Йдеться про так звану односторонню євроізацію — модель, за якої держава відмовляється від національної валюти, але не отримує права голосу у Європейському центральному банку і не має доступу до доходів від емісії євро. Водночас країна повністю втрачає можливість самостійно проводити монетарну політику.

За словами Лепушинського, для Чорногорії такий крок мав свої передумови, адже держава фактично не мала сталої національної валюти, використовуючи раніше югославський динар і німецьку марку. Втім, як Європейська комісія, так і Європейський центральний банк неодноразово критикували одностороннє використання євро.

Відео дня

"Це може бути оптимальним рішенням для Чорногорії, яка не мала власної валюти і до того (використовувався югославський динар, а згодом – німецька марка). Однак Європейська комісія та ЄЦБ неодноразово висловлювали своє незадоволення одностороннім використанням євро в Чорногорії. І це явно не той шлях, яким має йти Україна", – заявив він.

Як пояснив фахівець, ключовий ризик для України полягає у втраті інструментів реагування на "економічні шоки". Так, перехід на євро означатиме неможливість гнучко управляти валютним курсом, інфляцією та фінансовими процесами в періоди нестабільності.

Він також наголосив, що навіть країни Центральної та Східної Європи, попри тривале членство в ЄС, не поспішають із запровадженням євро. Хоча їхні економіки частково синхронізовані з єврозоною, вплив криз на них часто відрізняється.

Для України ж ці ризики є ще більш відчутними, оскільки її економіка зазнає постійних воєнних потрясінь — від обстрілів і дефіциту енергії до коливань у сільському господарстві.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна повинна отримати офіційно зафіксовану дату вступу до Європейського Союзу. За його словами, відсутність конкретних часових рамок грає на руку Москві.

Також Фокус писав, що, на думку експертів, ціллю України є повноцінний вступ до Євросоюзу, і Володимир Зеленський не погодиться на полегшене членство.