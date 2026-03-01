В Україні очікується період відносного затишшя на валютному ринку. Очікуються помірні коливання вартості долара та євро. Фокус з’ясував, яким буде курс іноземних валют на початку березня.

Курс валют в Україні може увійти в період відносного затишшя на початку весни. Після зимових коливань ринок поступово буде стабілізуватися, а також зменшиться дисбаланс між продавцями та покупцями. На думку експертів, в першій половині березня не буде різних змін.

Валютний ринок під впливом податкових платежів

Перша декада березня може стати періодом відносної стабілізації валютного ринку, оскільки навіть попри складні енергетичні умови, ключові механізми регулювання залишаються ефективними та стримують різкі коливання.

До того ж як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНК Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу, валютний ринок отримає додаткову підтримку з боку сезонних факторів, серед яких — податкові платежі.

"Сезон податкових платежів сприятиме зростанню пропозиції валюти. Це природний фактор, який зменшує дисбаланси між продавцями та покупцями", — розповів банкір.

Податки будуть сприяти стабілізації ситуації на валютному ринку України

Роль Нацбанку та політика "керованої гнучкості"

Важливим стабілізаційним фактором залишається політика Національного банку України, який має достатній запас міцності у вигляді міжнародних резервів. За необхідності регулятор може проводити інтервенції саме тоді, коли це необхідно, і в обсягах, які забезпечують баланс.

НБУ залишається головним стабілізатором ситуації на валютному ринку Фото: НБУ

Режим "керованої гнучкості" допоможе стримувати ризики різких стрибків, а загальна ринкова кон’юнктура сприятиме поступовому зниженню напруги.

Курс валют у березні — як інфляція та волатильність впливатимуть на ринок

Серед ключових факторів, які підтримуватимуть курс валют у березні, експерт назвав інфляцію. Її рівень залишається прогнозованим і незначним.

"Вона не створює передумов для додаткового тиску на валютний курс саме через суттєве зростання цін", — додав Тарас Лєсовий.

На початку березня також прогнозується зменшення волатильності на валютному ринку. Коливання курсу долара та євро, як каже експерт, нікуди не зникнуть, але вони будуть помірними.

Якими будуть курс долара і курс євро в березні

Експерт прогнозує, що курс євро у березні визначатиметься співвідношенням 1,17-1,19 у парі долар/євро. Це утримуватиме європейську валюту близько позначки 51 грн.

На початку весни очікується, що долар буде коштувати близько 43 грн, а євро — понад 51 грн Фото: omid armin/Unsplash

"Попри глобальні коливання, долар залишається ключовою резервною валютою — близько 60% світового капіталу зосереджено саме в ньому. Тому говорити про його різке ослаблення підстав немає", — зауважив Тарас Лєсовий.

Загальні орієнтири для валютного ринку України на початок весни такі: долар поблизу 43 грн, а євро — понад 51 грн. Головну роль у підтриманні стабільності відіграватиме Нацбанк.

Прогнозні коридори на валютному ринку з 2 по 8 березня

Показник Значення Коридори валютних змін (міжбанк) 42,5-43,5 грн / долар та 50-52 / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 42,5-43,5 грн / долар; 50-52 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня

*Таблицю складено на основі загальної характеристики ринку з 2 по 8 березня директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового

Експерт зазначив, що середня різниця між курсами на міжбанку та готівковому ринку, залежно від валюти, коливатиметься в межах 0,1–0,15 грн.

Раніше Фокус писав, що в Нацбанку з обережністю ставляться до передчасного переходу на євро та відмови від гривні. Оскільки одностороння євроізація не передбачає отримання права голосу у Європейському центральному банку та доступу до доходів від емісії валюти. У результаті країна повністю втрачає можливість самостійно проводити монетарну політику. Така модель не оптимальна в умовах підвищених ризиків.