В Украине ожидается период относительного затишья на валютном рынке. Ожидаются умеренные колебания стоимости доллара и евро. Фокус выяснил, каким будет курс иностранных валют в начале марта.

Курс валют в Украине может войти в период относительного затишья в начале весны. После зимних колебаний рынок постепенно будет стабилизироваться, а также уменьшится дисбаланс между продавцами и покупателями. По мнению экспертов, в первой половине марта не будет различных изменений.

Валютный рынок под влиянием налоговых платежей

Первая декада марта может стать периодом относительной стабилизации валютного рынка, поскольку даже несмотря на сложные энергетические условия, ключевые механизмы регулирования остаются эффективными и сдерживают резкие колебания.

К тому же, как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНК Тарас Лесовой в комментарии Фокусу, валютный рынок получит дополнительную поддержку со стороны сезонных факторов, среди которых — налоговые платежи.

"Сезон налоговых платежей будет способствовать росту предложения валюты. Это естественный фактор, который уменьшает дисбалансы между продавцами и покупателями", — рассказал банкир.

Налоги будут способствовать стабилизации ситуации на валютном рынке Украины

Роль Нацбанка и политика "управляемой гибкости"

Важным стабилизационным фактором остается политика Национального банка Украины, который имеет достаточный запас прочности в виде международных резервов. При необходимости регулятор может проводить интервенции именно тогда, когда это необходимо, и в объемах, которые обеспечивают баланс.

НБУ остается главным стабилизатором ситуации на валютном рынке Фото: НБУ

Режим "управляемой гибкости" поможет сдерживать риски резких скачков, а общая рыночная конъюнктура будет способствовать постепенному снижению напряжения.

Курс валют в марте — как инфляция и волатильность будут влиять на рынок

Среди ключевых факторов, которые будут поддерживать курс валют в марте, эксперт назвал инфляцию. Ее уровень остается прогнозируемым и незначительным.

"Она не создает предпосылок для дополнительного давления на валютный курс именно из-за существенного роста цен", — добавил Тарас Лесовой.

В начале марта также прогнозируется уменьшение волатильности на валютном рынке. Колебания курса доллара и евро, как говорит эксперт, никуда не исчезнут, но они будут умеренными.

Какими будут курс доллара и курс евро в марте

Эксперт прогнозирует, что курс евро в марте будет определяться соотношением 1,17-1,19 в паре доллар/евро. Это будет удерживать европейскую валюту около отметки 51 грн.

В начале весны ожидается, что доллар будет стоить около 43 грн, а евро — более 51 грн Фото: omid armin/Unsplash

"Несмотря на глобальные колебания, доллар остается ключевой резервной валютой — около 60% мирового капитала сосредоточено именно в нем. Поэтому говорить о его резком ослаблении оснований нет", — отметил Тарас Лесовой.

Общие ориентиры для валютного рынка Украины на начало весны следующие: доллар вблизи 43 грн, а евро — более 51 грн. Главную роль в поддержании стабильности будет играть Нацбанк.

Прогнозные коридоры на валютном рынке со 2 по 8 марта

Показник Значення Коридори валютних змін (міжбанк) 42,5-43,5 грн / долар та 50-52 / євро Коридори валютних змін (готівковий ринок) 42,5-43,5 грн / долар; 50-52 грн / євро Щоденні курсові зміни Міжбанк — до 0,05-0,15 грн; комбанки — до 0,1-0,2 грн; обмінні пункти — до 0,3 грн Різниця між курсами купівлі та продажу Міжбанк — до 0,15 грн за 1 долар, до 0,2 грн за 1 євро; обмінники — до 0,6-1 грн на 1 долар, до 1-1,3 грн на 1 євро; комбанки — до 0,5-0,6 грн на 1 долар, до 0,8-1 грн на 1 євро Різниця курсів купівлі на готівковому ринку Комбанки — 0,2-0,3 грн за 1 долар, 0,3-0,5 за 1 євро; пункти обміну — 0,3-0,5 грн за 1 долар, 0,5-0,7 за 1 євро Різниця курсів продажу на готівковому ринку Комбанки — 0,1-0,2 грн за 1 долар, 0,2-0,3 грн за 1 євро; обмінні пункти — 0,3-0,5 грн за 1 долар, до 0,5 грн за 1 євро Середні тижневі курсові відхилення До 1-1,5% від початкового курсу тижня

*Таблица составлена на основе общей характеристики рынка со 2 по 8 марта директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового

Эксперт отметил, что средняя разница между курсами на межбанке и наличном рынке, в зависимости от валюты, будет колебаться в пределах 0,1-0,15 грн.

Ранее Фокус писал, что в Нацбанке с осторожностью относятся к преждевременному переходу на евро и отказу от гривны. Поскольку односторонняя евроизация не предусматривает получения права голоса в Европейском центральном банке и доступа к доходам от эмиссии валюты. В результате страна полностью теряет возможность самостоятельно проводить монетарную политику. Такая модель не оптимальна в условиях повышенных рисков.