Банки снизили курсовые показатели. Сколько стоят доллар, евро и злотый — читайте на обзоре.

Март начался со снижения курса валют в Украине. На 2 марта Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал доллар, евро и злотый в сторону определенного удешевления, что повлияло на показатели в банках. Тогда как в обменниках наблюдается другая тенденция.

Курс валют 2 марта: сколько стоят евро, доллары и злотый в банках

В банках Украины снизили курс валют. По состоянию на 10:00 в кассах предлагали осуществлять обмен валют по следующим показателям:

доллар: покупка — 42,90 грн (-0,10), продажа — 43,41 грн (-0,09);

евро: покупка — 50,62 грн (-0,07), продажа — 51,34 грн (-0,06);

злотый: покупка — 11,80 грн грн (0,00), продажа — 12,40 грн (0,00).

Курс валют в обменниках 2 марта

В понедельник обменники повысили курс доллара. Купить американскую валюту в среднем можно за 43,23 грн (+0,01), а продать — 43,12 грн (0,00).

Курс покупки евро 2 марта снизился до 51,08 грн (-0,02), а продажи, наоборот, вырос и составляет 51,30 грн (+0,01).

Незначительные изменения произошли в отношении польского злотого. 2 марта в обменниках составляли такой курс злотого:

покупка — 12,09 грн (-0,02);

продажа — 12,22 грн (0,00).

Курс валют от НБУ на 2 марта

Март начался со снижения официального курса доллара. По данным Национального банка Украины (НБУ), американская валюта подешевела почти на 11 копеек, и в понедельник ее стоимость составляет 43,0996 грн (-0,1085).

Европейская валюта также потеряла в цене. НБУ установил официальный курс евро на уровне 50,8661 грн (-0,1583).

Регулятор скорректировал в сторону снижения и курс злотого. Стоимость польской валюты 2 марта составляет 12,0393 грн (-0,0442).

Ранее Фокус писал, что в марте может наблюдаться затишье на валютном рынке. Банкиры связывают это с сезонными факторами, среди которых налоговые платежи. В то же время Нацбанк остается главным стабилизационным фактором, а политика "управляемой гибкости" будет способствовать минимизации резких валютных колебаний.