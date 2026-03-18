Финансирование в обмен на повышение налогов: МВФ начал переговоры с Украиной

Миссия Международного валютного фонда 18 марта начала переговоры с правительством Украины относительно дальнейшего финансирования в рамках кредитной программы. Одним из ключевых условий остается повышение налогов для малого бизнеса и предпринимателей, а также выполнение других структурных реформ.

Украина сталкивается с тяжелой борьбой за принятие непопулярного повышения налогов для малого бизнеса и предпринимателей с целью обеспечения финансирования, сообщило информационное агентство Reuters 18 марта. Финансирование от МВФ, одного из крупнейших международных кредиторов Украины, является ключом к макроэкономической и финансовой стабильности в стране.

В прошлом месяце Фонд выделил Украине 1,5 миллиарда долларов в рамках своей новой программы кредитования на сумму 8,1 миллиарда долларов, но будущие транши зависят от способности правительства выполнить условия финансирования.

Война с Россией продолжается уже пятый год, и Украина борется с растущим дефицитом бюджета. По словам правительства и экономистов, в этом году Украине понадобится от 45 до 52 миллиардов долларов внешнего финансирования, чтобы покрыть этот разрыв.

Законодатели и экономисты заявили, что переговоры будут сосредоточены на повышении налогов для предпринимателей и малого бизнеса, сокращении теневой экономики и создании равных условий для бизнеса.

"Нет программы МВФ — нет денег. И символично, что программа МВФ сейчас фокусируется на детенизации. То есть на необходимости для Украины мобилизовать больше ресурсов внутри страны. Выровнять ситуацию, когда много налогов не собирается. И на это закрываются глаза. Но если Украина просит ЕС и других наших друзей предоставить больше денег, то странно, когда сама Украина не пытается так же собрать больше финансов", — написал Сергей Фурса, заместитель директора инвестиционного дома Dragon Capital, в своей заметке в Facebook.

Украинский парламент должен принять пакет законодательных изменений по повышению налогов для физических лиц-предпринимателей и малого бизнеса до конца марта. Чиновники оценивают, что изменения коснутся около 250 000 предпринимателей. Украинским цифровым платформам также придется платить больше налогов, а льготы по уплате налога на добавленную стоимость будут сокращены.

Парламент до сих пор откладывал голосование по некоторым ключевым реформам и не смог собрать достаточно голосов для повышения налогов для цифровых платформ. Украина повысила налоги один раз с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. В декабре 2024 года она повысила ставки налога на доходы физических лиц, а также для бизнеса и банков.

Правительство тратит основную часть своих доходов на оборону и зависит от иностранной финансовой помощи для выплаты пенсий, заработной платы в государственном секторе и для других социальных расходов.

Поддержка МВФ также является ключевой для получения финансирования от Европейского Союза, крупнейшего спонсора Украины. ЕС одобрил заем Украине в размере 90 миллиардов евро, но премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока ее задерживает.

Напомним, что Украина имеет ограниченное время до конца марта для выполнения требований МВФ. В частности, речь идет о повышении налогов и принятии пакета реформ. В случае задержки с решениями страна рискует потерять часть международного финансирования, а также столкнуться с проблемами в сотрудничестве с ЕС.

Ранее мы также информировали, что март стал критическим этапом в сотрудничестве Украины с МВФ. От выполнения так называемых "мартовских маяков" зависит дальнейшее финансирование по программе на 8,1 млрд долларов. Речь идет о налоговых изменениях, борьбе с теневыми схемами и других шагах, которые должны обеспечить стабильность экономики в условиях войны.