Фінансування в обмін на підвищення податків: МВФ розпочав переговори з Україною

Місія Міжнародного валютного фонду 18 березня розпочала переговори з урядом України щодо подальшого фінансування в межах кредитної програми. Однією з ключових умов залишається підвищення податків для малого бізнесу та підприємців, а також виконання інших структурних реформ.

Україна стикається з важкою боротьбою за прийняття непопулярного підвищення податків для малого бізнесу та підприємців з метою забезпечення фінансування, повідомило інформаційне агентство Reuters 18 березня. Фінансування від МВФ, одного з найбільших міжнародних кредиторів України, є ключем до макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

Минулого місяця Фонд виділив Україні 1,5 мільярда доларів у рамках своєї нової програми кредитування на суму 8,1 мільярда доларів, але майбутні транші залежать від здатності уряду виконати умови фінансування.

Війна з Росією триває вже п'ятий рік, і Україна бореться зі зростаючим дефіцитом бюджету. За словами уряду та економістів, цього року Україні знадобиться від 45 до 52 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити цей розрив.

Законодавці та економісти заявили, що переговори будуть зосереджені на підвищенні податків для підприємців та малого бізнесу, скороченні тіньової економіки та створенні рівних умов для бізнесу.

"Немає програми МВФ – немає грошей. І символічно, що програма МВФ зараз фокусується на детінізації. Тобто на необхідності для України мобілізувати більше ресурсів всередині країни. Вирівняти ситуацію, коли багато податків не збирається. І на це закриваються очі. Але якщо Україна просить ЄС і інших наших друзів надати більше грошей, то дивно, коли сама Україна не намагається так само зібрати більше фінансів", — написав Сергій Фурса, заступник директора інвестиційного дому Dragon Capital, у своєму дописі у Facebook.

Український парламент має ухвалити пакет законодавчих змін щодо підвищення податків для фізичних осіб-підприємців та малого бізнесу до кінця березня. Урядовці оцінюють, що зміни торкнуться близько 250 000 підприємців. Українським цифровим платформам також доведеться сплачувати більше податків, а пільги щодо сплати податку на додану вартість будуть скорочені.

Парламент досі відкладав голосування щодо деяких ключових реформ і не зміг зібрати достатньо голосів для підвищення податків для цифрових платформ. Україна підвищила податки один раз з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. У грудні ​2024 року вона підвищила ставки податку на доходи фізичних осіб, а також для бізнесу та ​банків.

Уряд витрачає основну частину своїх доходів на оборону та залежить від іноземної фінансової допомоги для виплати пенсій, заробітної плати в державному секторі та для інших соціальних витрат.

Підтримка МВФ також є ключовою для отримання фінансування від Європейського Союзу, найбільшого спонсора України. ЄС схвалив позику Україні у розмірі 90 мільярдів євро, але прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поки що її затримує.

Нагадаємо, що Україна має обмежений час до кінця березня для виконання вимог МВФ. Зокрема, йдеться щодо підвищення податків і ухвалення пакета реформ. У разі затримки з рішеннями країна ризикує втратити частину міжнародного фінансування, а також зіткнутися з проблемами у співпраці з ЄС.

