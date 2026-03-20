В Україні податкова система може зазнати комплексних змін. Йдеться про продовження 5% військового збору і після війни, нові правила оподаткування онлайн-доходів і міжнародних посилок.

Міністерство фінансів готує новий великий "податковий пакет", який передбачає зміни в податковій системі для ФОП, цифрових платформ та імпорту товарів. Відповідний законопроєкт був оприлюднений Міністерством фінансів України.

Серед ключових новацій Мінфін пропонує запровадження обов’язкової сплати ПДВ для фізичних осіб-підприємців у разі перевищення річного доходу понад 4 млн грн. Така норма може запрацювати з 1 січня 2027 року.

Окремий блок правил застосовано цифрових платформ, зокрема OLX, Uklon та інших сервісів. Для доходів, отриманих через них, пропонують встановити пільгову ставку оподаткування на рівні 5%.

Поки із тексту законопроєкту зрозуміло, що ФОП 1,2,4 груп платитимуть 10% збору мінімалки (близько 850 грн), а ФОП 3-ї групи віддаватимуть 1% від доходу

Також у проєкті передбачено, що військовий збір у розмірі 5% може діяти не лише під час війни, а й після її закінчення, до моменту завершення реформи Збройних сил України.

Змін зазнає і спрощена система оподаткування. Для ФОП 1, 2 та 4 груп пропонують встановити фіксований платіж на рівні близько 10% від мінімальної зарплати (орієнтовно 850 грн на місяць). Для ФОПів 3 групи хочуть запровадити додатковий збір у розмірі 1% від доходу.

Чому банки блокують рахунки: експерти розповіли деталі про посилений фінмоніторинг в Україні

Новий пакет стосується і міжнародних покупок. Планують оподатковувати товари, що надходять з-за кордону, вартістю до 150 євро, при цьому посилки до 45 євро залишаться без нарахування ПДВ.

У Мінфіні зазначають, що запропоновані зміни є частиною комплексної податкової реформи та покликані адаптувати систему до сучасних економічних умов. Документ наразі перебуває на стадії обговорення.

Які нові подакти для ФОП пропонує влада — по пунктах

Зазначимо, що законопроєкт про підвищення податків вже набув негативної слави. Тож, що зміниться для ФОПів, якщо Рада ухвалить цей нашумілий "податковий пакет". Зокрема, наступне:

військовий збір залишиться і після кінця війни;

ПДВ для ФОП: якщо дохід понад 4 млн грн на рік — обов’язкова реєстрація з 1 січня 2027 року;

запровадять новий податок на посилки з-за кордону до 150 євро (до 45 євро — без ПДВ);

дохід до 2000 на рік євро — без податку;

цифрові платформи (OLX, Uklon і т.д.) — податок з доходу через платформи зменшать до 5%;

Додамо, що частина норм має запрацювати з 2027 року, однак за умовою МВФ, щоб Україна отримала кредит, пакет повинен діяти вже до кінця березня 2026 року.

Доповнюється