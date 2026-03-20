Министерство финансов вынесло на обсуждение законопроект по изменению налоговых правил. В частности, предполагается введение НДС для части ФЛП, новые налоги на международные посылки и возможное продление военного сбора. Фокус выяснил, уйдет ли бизнес в "тень", почему мы годами "субсидируем" китайских производителей и останется ли военный сбор после войны.

Украинская налоговая система может подвергнуться масштабной перезагрузке. Министерство финансов обнародовало законопроект, который имеет целью привлечь в бюджет дополнительные 60 млрд грн ежегодно и является частью обязательств перед Международным валютным фондом. Среди новых правил — обязательная уплата НДС для ФОПов, налогообложение онлайн-доходов и международных посылок. Фокус вместе с экспертами разобрался, что предлагает Минфин, а также, кого изменения ударят больнее всего.

Налоговые изменения для ФЛП — не отойдут ли предприниматели в "тень"

Законопроект предлагает ввести обязательный НДС для ФЛП, если их годовой доход превышает 4 млн грн. Сообщается, что эта норма может заработать уже с 2027 года.

Відео дня

Впрочем, даже сама перспектива принятия этого законопроекта пока вызывает сомнения. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин считает, что говорить о быстрых изменениях рано.

"Я не уверен, что этот законопроект о налогах вообще будет принят. Народные депутаты не могли "продавить" в первом чтении законопроект о налогообложении доходов украинцев с маркетплейсов. Сейчас правительство готовит новый законопроект. Но, парламентский кризис, свидетельствует, что сегодня фактически не хватает голосов для принятия любых решений", — высказался эксперт в комментарии Фокусу, добавив, что с осторожностью относится к заявлениям относительно перспектив законопроекта о налогах.

Норма о введении обязательного НДС для ФЛП может не коснуться большинства предпринимателей

Экономист указал на сложность давать прогнозы относительно политического расклада: сохранится монобольшинство, сформируется коалиция или возникнет что-то другое. По его словам, даже в случае принятия законопроекта новые налоги затронут лишь узкий круг ФЛП.

"Если порог для НДС будет 4-6 млн грн, это не коснется 99% предпринимателей. Это высокие обороты для малого бизнеса", — пояснил Олег Пендзин.

Важно

"Налога на OLX" и НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия кредита для Украины

В то же время финансовый эксперт Сергей Фурса допускает вероятность определенного сокращения количества ФЛП, однако не считает это негативным явлением.

"Если и будет закрытие, то это будет касаться схемных ФЛП, которые лишь имитируют малый бизнес. Если посмотреть на количество зарегистрированных предпринимателей в Украине, то эта цифра "заоблачная". И указывает на то, что это не настоящий малый бизнес. Эти ФОПы могут закрыться"", — рассказал эксперт в комментарии Фокусу.

Конец "субсидиям" товаров китайского производителя

Налогообложение международных посылок в Украине обсуждается уже длительное время, и новый законопроект также предусматривает изменения в этой сфере. Предлагается ввести налогообложение для отправлений стоимостью до 150 евро, но, от уплаты НДС будут освобождены посылки до 45 евро.

Международные посылки могут облагаться налогом, если их стоимость составляет более 45 евро Фото: Pixels

В то же время эксперты отметили необходимость таких изменений. Поскольку нынешняя система давно превратилась в инструмент обхода налогов. Из-за этого, по их словам, бюджет страны недополучает несколько миллиардов гривен.

"Сейчас действует "серая" схема ввоза товаров. Если пройтись по украинским магазинам, значительная часть продукции фактически приехала из Китая в виде посылок до 150 евро. Новым законопроектом хотят изменить это, ведь нынешняя ситуация создает неконкурентные условия для украинских производителей, которые платят НДС и другие налоги, — рассказал Олег Пендзин.

Налогообложение посылок стоимостью до 150 евро может помочь количество "серых" схем ввоза товаров в Украину

Сергей Фурса обратил внимание на масштабы нынешних "серых" схем: через посылки в Украину завозят товары на миллиарды долларов.

"В прошлом году через международные отправления завезли товаров на 7 млрд долларов. Это аномалия. Бюджет недополучает 2-3 млрд, и фактически мы субсидируем китайского производителя... Сейчас есть огромная "серая" дыра, которую нужно было закрыть еще "вчера"", — рассказал он.

Военный сбор после войны: останутся ли налоги

Согласно тексту законопроекта, военный сбор в размере 5% может сохраниться даже после завершения войны, пока не будет проведена реформа Вооруженных сил Украины. Является ли обоснованным продолжение такого сбора в мирное время? Экономист Олег Пендзин считает, что сама формулировка вопроса преждевременна.

Важно

НДС вырастет, а военный сбор в 5 % останется: с марта для ФЛП введут изменения

"Скажите, пожалуйста, когда и чем закончится война? В любом случае Украине нужно сильное войско. А из каких средств его содержать?.." — подчеркнул он.

В то же время финансовый аналитик Сергей Фурса сказал, что речь не идет о сохранении налога после завершения войны.

"На самом деле речь о том, что он будет действовать, пока идет война. После ее завершения решение будет пересмотрено", — пояснил специалист.

Введение фиксированных платежей для ФЛП

В законопроекте Минфина предлагается установить фиксированный платеж 10% от минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2 и 4 групп. Тогда как для предпринимателей 3 планируется ввести дополнительный сбор в размере 1% от дохода. Обосновано ли такое решение?

Важно

Налоговые изменения на ближайшие годы: что Украина обязалась принять до конца марта

Как отметил Олег Пендзин, европейские страны принципиально выступают против украинской упрощенной системы налогообложения.

"Они считают упрощенную систему способом легализовать теневой сектор экономики. Если Украина стремится интегрироваться в Европу, надо понимать: там все платят налоги, а у нас — большинство этого не делает", — отметил эксперт.

Европа против украинской упрощенной системы налогообложения в Украине Фото: pexels.com

Экономист обратил внимание, что по налоговому законодательству любой доход украинца подлежит налогообложению НДФЛ в размере 18%. Однако на практике большинство граждан этого не придерживается. Например, если кто-то однажды подработал как репетитор и получил за это оплату, налог платить нужно, но обычно этого не делают.

"Мы часто критикуем других за коррупцию, но когда дело доходит до собственного дохода, начинаем искать лазейки. Теневая экономика начинается именно с таких ситуаций", — добавил эксперт.

Может ли Украина избавиться от зависимости от МВФ

Новый законопроект о налоговых изменениях является частью обязательств перед МВФ, чтобы и в дальнейшем получать финансирование в рамках кредитной программы. Поэтому возникает вопрос: можно ли избавиться от зависимости от Международного валютного фонда? Пендзин указал на необходимость сначала вернуть все деньги, которые были взяты в кредит.

"Сейчас мы получаем деньги от фонда, чтобы погасить старые долги. Давайте будем реалистами! Социальные расходы, зарплаты военным, пенсии — за что их платить? Бюджет Украины имеет доходов 2,8 трлн и расходов 4,8 трлн. Откуда еще взять 2 трлн?", — высказался экономист, указав, что сейчас избавиться от зависимости от МВФ нет возможности, ведь деньги Фонда нужны, чтобы обеспечивать базовые социальные и оборонные расходы во время войны.

В Украине во время войны не может рассматриваться вопрос об избавлении от зависимости от МВФ

Финансовый эксперт Сергей Фурса уточнил, что Украина не должна много денег МВФ.

Важно

Финансирование в обмен на повышение налогов: МВФ начал переговоры с Украиной

"Это кредитор последней инстанции — дает средства, когда другие не кредитуют. Мы нуждаемся в Фонде, потому что страна бедная, которая не ввела все реформы... Когда будет сделано все, потребность в МВФ исчезнет", — рассказал специалист.

Поэтому, предложенные нормы могут перекрыть масштабные схемы злоупотребления упрощенной системой налогообложения. Однако неизвестно, найдется ли в Раде достаточно голосов для утверждения законопроекта.

Опрос Хватает ли вам зарплаты/пенсии на базовые потребности? Опрос открыт до Да, полностью Держимся, но хватает Не хватает, приходится экономить Категорически не хватает Голосувати

Напомним, в феврале 2026 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования объемом 8,1 млрд долларов. Она является частью более широкого пакета поддержки, направленного на покрытие бюджетного дефицита, который прогнозируется на уровне 136,5 млрд долларов в течение четырех лет.

Программа также предусматривает продолжение реформ, которые должны способствовать макрофинансовой стабильности.