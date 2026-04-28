Запровадження ПДВ для ФОП не скасоване, а відкладене, — ЗМІ

Український уряд з представниками Міжнародного валютного фонду продовжують обговорювати запровадження податку на додану вартість для ФОП. Погодити це питання можуть вже цьогоріч.

Водночас запровадження рішення може бути відкладене до 2027 року. Про це розповів на правах анонімності співрозмовник видання Forbes Ukraine в уряді.

За його словами, остаточно уряд з МВФ можуть погодити це питання в травні 2026 року, коли у Київ приїде місія Фонду.

Водночас український уряд пообіцяв керівництву МВФ посилити заходи з детінізації економіки. Зокрема передбачається активна протидія дробленню бізнесу на низку ФОП задля оптимізації податків. Також планується боротьба з контрабандою тютюну, зарплатами в конвертах тощо.

Остаточна концепція того, як уряд виводитиме економіку з тіні ще не ухвалена. Однак попередній варіант передбачає не тільки зміни до законодавства, але й покращення роботи органів, що здійснюють контроль за цією сферою — податковою, митницею та Бюро економічної безпеки

Відео дня

Планується закріпити обмеження на виплату мінімальної заробітної плати певним категоріям професій, якщо ця зарплата буде суттєво нижче ринкової. Також планується запроваджувати покарання для великого бізнесу, який дробиться на ФОП, замість повної сплати податків.

Раніше Фокус пояснював, що стоїть за новою угодою з МВФ і чи є час підготуватися до змін.

Формально погоджена з МВФ програма Extended Fund Facility (EFF) обсягом 8,1–8,2 млрд доларів ще минулого року задавала рамки бюджетної та податкової політики: від правил для ФОПів і можливого запровадження ПДВ для бізнесу з оборотом понад 1 млн грн до логіки формування бюджету на 2026–2027 роки.

У середині березня стало відомо, що МВФ поставив жорсткий дедлайн для виконання Україною вимог Фонду, інакше Київ ризикує втратити частину міжнародного фінансування.

Згодом Мінфін виніс на громадське обговорення законопроєкт, який, зокрема, змінює правила для ФОПів щодо ПДВ. Йдеться про те, що платники єдиного податку, які перевищать 4 млн грн обороту 2026 року, мають зареєструватися платниками ПДВ.

19 квітня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд визнав, що запровадження ПДВ для підприємців в Україні є не конструктивною ідеєю.