Введение НДС для ФЛП не отменено, а отложено, — СМИ

Украинское правительство с представителями Международного валютного фонда продолжают обсуждать введение налога на добавленную стоимость для ФЛП. Согласовать этот вопрос могут уже в этом году.

В то же время введение решения может быть отложено до 2027 года. Об этом рассказал на правах анонимности собеседник издания Forbes Ukraine в правительстве.

По его словам, окончательно правительство с МВФ могут согласовать этот вопрос в мае 2026 года, когда в Киев приедет миссия Фонда.

В то же время украинское правительство пообещало руководству МВФ усилить меры по детенизации экономики. В частности предполагается активное противодействие дроблению бизнеса на ряд ФЛП для оптимизации налогов. Также планируется борьба с контрабандой табака, зарплатами в конвертах и тому подобное.

Окончательная концепция того, как правительство будет выводить экономику из тени еще не принята. Однако предварительный вариант предусматривает не только изменения в законодательство, но и улучшение работы органов, осуществляющих контроль за этой сферой — налоговой, таможней и Бюро экономической безопасности

Планируется закрепить ограничения на выплату минимальной заработной платы определенным категориям профессий, если эта зарплата будет существенно ниже рыночной. Также планируется вводить наказание для крупного бизнеса, который дробится на ФЛП, вместо полной уплаты налогов.

Ранее Фокус объяснял, что стоит за новым соглашением с МВФ и есть ли время подготовиться к изменениям.

Формально согласованная с МВФ программа Extended Fund Facility (EFF) объемом 8,1-8,2 млрд долларов еще в прошлом году задавала рамки бюджетной и налоговой политики: от правил для ФОПов и возможного введения НДС для бизнеса с оборотом более 1 млн грн до логики формирования бюджета на 2026-2027 годы.

В середине марта стало известно, что МВФ поставил жесткий дедлайн для выполнения Украиной требований Фонда, иначе Киев рискует потерять часть международного финансирования.

Впоследствии Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект, который, в частности, меняет правила для ФЛП по НДС. Речь идет о том, что плательщики единого налога, которые превысят 4 млн грн оборота в 2026 году, должны зарегистрироваться плательщиками НДС.

19 апреля премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд признал, что введение НДС для предпринимателей в Украине является не конструктивной идеей.