Регистрация ФЛП в Украине стала быстрой и бесплатной, но главные трудности сместились в сферу налогового планирования и отчетности. Рассказываем о проблемах с КВЭД, налогах и банковском контроле.

За последние несколько лет открытие ФЛП в Украине превратилось из многодневной бюрократической процедуры в цифровую услугу, которую можно оформить онлайн за считанные минуты. Через портал "Дія" будущий предприниматель легко подаст заявление, выберет систему налогообложения и автоматически попадет в государственные реестры без посещения ЦНАПов или налоговой. Однако, несмотря на упрощение самой процедуры, по словам юристов, основные трудности никуда не исчезли, а просто изменили характер. Если раньше главным вызовом были очереди и бумажные документы, то сегодня больше всего проблем возникает из-за неправильного выбора налоговой модели, КВЭДов и непонимания дальнейших обязанностей предпринимателя. Фокус пообщался с экспертами по регистрации физического лица-предпринимателя (ФЛП).

Відео дня

Диджитализация сократила бюрократию

Как объясняет управляющий партнер юридической компании "Таций и Партнеры" Дарья Косинова, современная система регистрации ФЛП стала примером глубокой цифровой трансформации государственных услуг.

"Диджитализация существенно сократила бюрократическую нагрузку при регистрации ФЛП. Значительная часть процедур сегодня происходит автоматически через государственные реестры без участия заявителя", — говорит Дарья Косинова.

По ее словам, в 2026 году значительная часть процессов уже автоматизирована. Информация о новом предпринимателе передается в Единый государственный реестр и налоговую автоматически, а сама регистрация через "Дію" является бесплатной.

Самое сложное для будущего ФЛП — не нажать кнопку "зарегистрировать", а правильно определить модель работы

В стандартных случаях открытие ФЛП может длиться от нескольких минут до одного рабочего дня, а предприниматели имеют возможность дистанционно подавать налоговую отчетность, менять КВЭДы (классификацию видов экономической деятельности), открывать банковские счета, работать с электронным документооборотом и взаимодействовать с налоговой без физических обращений.

Дарья Косинова отмечает, что ключевую роль в цифровизации сыграло внедрение электронной подписи — КЭП и "Дія.Підпису", которые фактически позволили вести бизнес без привязки к конкретной локации.

Диджитализация помогла тем, что представление КВЭДов стало более удобным

Самая большая проблема — не регистрация ФЛП, а налоги

Несмотря на скорость процедуры, именно выбор системы налогообложения остается главной ошибкой на старте бизнеса. Предприниматель должен определиться между общей и упрощенной системой, выбрать группу единого налога, учесть ограничения по доходам, необходимость использования РРО/ПРРО и возможность работы с различными контрагентами.

Как отмечает юрист, многие предприниматели воспринимают регистрацию ФЛП как "нажатие одной кнопки", но уже после начала деятельности выясняется, что выбранная модель не соответствует реальной работе бизнеса.

Будущий предприниматель не всегда понимает, какая группа единого налога ему подходит, с кем он сможет работать, какие лимиты дохода действуют, нужен ли РРО/ПРРО, будет ли возникать обязанность регистрации плательщиком НДС

Это может повлечь доначисление налогов, штрафов, переход на другую систему налогообложения, проблемы с налоговой проверкой.

Управляющий партнер АО "Lawyer HUB" Геннадий Капралов отмечает, что диджитализация упростила сам доступ к предпринимательству, но одновременно повысила требования к финансовой грамотности ФЛП.

"Самая большая проблема при старте ФЛП — это не сама регистрация, а дальнейшее налоговое планирование. Предприниматели часто воспринимают открытие бизнеса как техническую процедуру, но основные риски возникают уже после начала деятельности", — отмечает он.

КВЭДы остаются источником ошибок

Еще одним сложным этапом остается выбор КВЭДов, то есть кодов видов экономической деятельности.

По словам экспертов, предприниматели часто описывают свою деятельность "бытовыми словами", например, "онлайн-услуги", "консультации" или "дизайн". Однако государственный реестр требует четкой классификации.

Важно

Введение НДС для ФЛП не отменено, а отложено, — СМИ

"Выбор КВЭДов на этапе регистрации ФЛП часто воспринимается как формальность, однако на практике именно он определяет границы разрешенной деятельности, налоговые риски и взаимодействие с банками и контрагентами", — говорит Дарья Косинова.

Неправильно выбранный или слишком узкий КВЭД может создать проблемы с банками, при финансовом мониторинге, в работе с контрагентами, при налоговых проверках.

В то же время юристы отмечают положительные изменения. Государство в последние годы значительно расширило открытые справочники и пояснения по КВЭДам, что позволяет предпринимателям лучше понимать, какие именно операции охватывает конкретный код.

Банки стали быстрее, но контроль ужесточился

Открытие банковских счетов — это еще одна сфера, которую существенно изменила диджитализация.

Большинство украинских банков позволяют открыть счет дистанционно через мобильные приложения или онлайн-сервисы, что значительно ускоряет запуск бизнеса.

Регистрация физического лица-предпринимателя (ФЛП) в Украине остается одним из самых быстрых способов легализации малого бизнеса, однако на практике будущие предприниматели все еще сталкиваются с рядом организационных и юридических трудностей

Однако вместе с цифровизацией усилился и финансовый мониторинг. Банки все активнее проверяют происхождение средств, операции по счетам и соответствие деятельности заявленным КВЭДам.

Юристы отмечают, что государство постепенно переходит к риск-ориентированной модели контроля через автоматизированный обмен информацией между налоговой, банками и государственными реестрами.

Одной из ключевых проблем на старте регистрации ФЛП онлайн являются ошибки в выборе КВЭДов и системы налогообложения Фото: Скриншот

Регистрация стала проще, но ответственность больше

Эксперты сходятся во мнении, что современная система регистрации ФЛП в Украине существенно упростила старт бизнеса и убрала значительную часть бюрократии.

Однако главные трудности теперь связаны не с подачей заявления, а с правильной настройкой бизнеса после открытия ФЛП.

Речь идет о налоговом планировании, ведении отчетности, соблюдении требований РРО/ПРРО, финмониторинге, правильном оформлении деятельности.

Как подчеркивают юристы, цифровой сервис сам по себе не гарантирует безопасного старта бизнеса. Для успешной работы предпринимателю необходимы финансовая грамотность, налоговая осведомленность и понимание юридических последствий своих решений.

Напомним, Фокус уже сообщал, что банки ограничат переводы средств. Эксперты уже объяснили, кто первым попадет под надзор.