После введения лимитов для физических лиц теневой сектор начал искать новые способы обхода банковского контроля. По словам адвоката Дины Дрыжаковой, организаторы схем стали использовать "спящие" или вновь созданные ФОПы и юридические лица. В связи с этим был обновлен Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Банки готовятся ужесточить контроль за переводами для части клиентов. Речь идет не обо всех гражданах, а прежде всего о новых или давно неактивных ФОПах и компаниях, которые внезапно начинают проводить крупные суммы без вразумительного объяснения. Фокус узнал, ограничат ли украинцам банковские переводы и кто на самом деле попадет под новые правила.

Обновленный Меморандум должен сделать рынок бизнеса контролируемым

14 мая 2026 года в Национальной ассоциации банков Украины подписали обновленную редакцию Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ подготовили при участии НАБУ и Ассоциации украинских банков, а присоединиться к нему могут и другие участники финансового рынка.

Первая версия документа была заключена в конце 2024 года. Как пояснила адвокат, руководитель ЮК Prima Leader Group Дина Дрыжакова, Меморандум подписали для борьбы с так называемыми "дропами". Однако после введения лимитов для физических лиц теневой сектор начал искать новые способы обхода контроля.

"Дропы" — это граждане, которые передают свои карты мошенникам или теневому бизнесу для прогона денег

"Обновление в 2026 году призвано перекрыть новые лазейки, которыми начал пользоваться теневой сектор", — рассказала эксперт в комментарии Фокусу.

По ее словам, организаторы схем стали массово регистрировать или покупать "спящие" или новые ФЛП и юридические лица, так называемые технические компании. Их могут использовать для:

оптимизации налогов;

обслуживание нелегального игорного бизнеса;

криптообменников.

"Обновление имеет целью сделать рынок бизнеса таким же контролируемым, как и рынок частных карточных переводов", — добавила Дина Дрыжакова.

Ключевые изменения обновленного документа

Обновленный документ вводит жесткие лимиты на исходящие переводы для вновь созданных и неактивных, или "спящих", субъектов хозяйствования. Адвокат рассказала, что в отличие от ограничений для физлиц, которые вводились постановлениями НБУ, здесь действует механизм банковской саморегуляции.

"Лимиты будут вводиться поэтапно: первый этап стартует в августе 2026 года, второй — в ноябре 2026 года", — сообщила она.

С 1 сентября 2026 года для рисковых физических лиц лимиты начнут распространяться не только на переводы другим гражданам, но и на переводы в пользу ФЛП и юридических лиц.

Новые ограничения на переводы — кто в зоне риска

Новые ограничения будут касаться не всех украинцев. В первую очередь они коснутся новых или давно неактивных ФОПов и компаний, которые внезапно начинают переводить крупные суммы без понятного объяснения, откуда взялись такие обороты.

Новые ограничения на переводы касаются новых или давно неактивных ФОПов

Для обычных физических лиц, которые не являются предпринимателями, ничего не меняется. Для них остаются в силе лимиты, установленные ранее, если нет подтвержденных доходов:

для клиентов с "высоким" уровнем риска — до 50 тыс. грн/мес.

для клиентов со "средним" и "низким" риском — до 100 тыс. грн/мес.

"В то же время ограничения не применяются, если клиент — как физическое лицо, так и бизнес — может документально подтвердить происхождение средств, реальность и прозрачность бизнес-операций. Исключение также возможно, если официальные доходы клиента, в частности задекларированные доходы или зарплата, соответствуют объемам переводов", — отметила Дина Дрыжакова.

Отдельно она отметила, что под ограничения не подпадают волонтерские сборы, которые соответствуют критериям НБУ.

Кому могут установить лимиты на денежные операции

Банки могут устанавливать лимиты клиентам, чьи финансовые операции имеют нетипичный или подозрительный вид. Как пояснила адвокат, речь идет прежде всего о случаях, когда движение средств не соответствует привычному финансовому поведению клиента.

Дина Дрыжакова перечислила причины для установления лимитов:

если операции не соответствуют финансовому состоянию клиента. Например, человек без официальных доходов или только что зарегистрированный ФЛП первой группы за короткое время проводит через счета сотни тысяч гривен;

из-за резкого появления большого количества контрагентов или многочисленных мелких переводов от разных людей. Это может быть признаком интернет-торговли без регистрации или сбора денег для теневых схем;

в случае, когда деньги поступают на счет и почти мгновенно переводятся дальше или перекупаются в крипту, а остаток на конец дня всегда близок к нулю.

Как банки определяют рисковые компании: 4 признака

Банки обращают внимание не только на объемы переводов, но и на саму деятельность компаний. Если юридическое лицо имеет признаки фиктивности или может использоваться для минимизации налогов, оно может попасть в категорию рисковых. Речь идет, в частности, о "скрутках", "конвертационных центрах" или технических компаниях-однодневках. Их часто создают не для реального бизнеса, а для проведения сомнительных финансовых операций.

Дина Дрыжакова рассказала, что такие компании можно распознать по нескольким признакам:

они часто не имеют реального производства или работников,

могут быть зарегистрированы по адресам массовой регистрации,

их КВЭДы не соответствуют фактическим операциям,

руководителями таких юрлиц нередко являются так называемые "номиналы".

Судьба ФЛП — кому могут заблокировать карты

ФЛП, которые реально работают, получают легальную оплату за свои услуги или товары и платят налоги, новые правила не должны создать проблем.

Установленные лимиты, по словам адвоката, покрывают потребности большинства микробизнесов и фрилансеров в Украине. Лимит в 400 тыс. грн для ФЛП 1-й группы или 1 млн грн для ФЛП 3-й группы в месяц является достаточным для большинства таких предпринимателей.

"К тому же если ФЛП получает вознаграждение официально на свой текущий предпринимательский счет, такие операции являются прозрачными, банк видит назначение платежа и не будет применять штрафных санкций или блокировок, ведь деятельность является вполне легальной", — добавила адвокат.

В то же время риски могут возникнуть, если предприниматель принимает оплату за коммерческую деятельность на личную карту физического лица и скрывает доходы. В таком случае банк может расценить это как нарушение правил обслуживания и признак незарегистрированного бизнеса. Это может привести к блокировке карты и требованию предоставить документы.

Ранее Фокус писал, что Национальный банк Украины был раскритикован со стороны главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. По его мнению, регулятор не справился с финансовым мониторингом.