В Украине введут новые лимиты на банковские переводы: для кого ужесточат ограничения

В Украине введут новые ограничения на банковские переводы для вновь созданных и неактивных физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. Банки постепенно будут вводить новые месячные лимиты без дополнительного подтверждения происхождения средств.

14 мая пресс-служба Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) сообщила о подписании обновленной редакции Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Инициатива реализуется при участии Национальной ассоциации банков Украины и Ассоциации украинских банков. К документу также могут присоединяться другие участники финансового рынка. Обновленную редакцию Меморандума банки подготовили в рамках работы профильного комитета НАБУ.

Во время профессионального обсуждения представители рынка согласовали общие подходы к работе с клиентами для противодействия финансовым схемам. В банковском секторе объяснили, что такие схемы становятся все сложнее из-за развития цифровых платежных сервисов и появления новых способов обхода контроля.

Новые правила не будут касаться всех предпринимателей или физических лиц. Ограничения вводят только для вновь созданных и неактивных, или так называемых "спящих", ФЛП и юридических лиц. Для обычных граждан, которые осуществляют карточные переводы как физические лица, действующие ограничения остаются без изменений.

Введение новых правил будет происходить в два этапа. Первый стартует в августе 2026 года, второй — в ноябре 2026 года. Для новых и неактивных физических лиц-предпринимателей установят отдельные месячные лимиты на переводы без необходимости предоставления дополнительных документов.

С августа 2026 года для ФЛП первой группы максимальная сумма переводов составит до 600 тысяч гривен в месяц. Для ФЛП второй и третьей группы с этого же периода лимит установят на уровне до 3 миллионов гривен в месяц.

С ноября 2026 года правила станут более жесткими. Для ФЛП первой группы месячный лимит сократят до 400 тысяч гривен. Для предпринимателей второй и третьей группы максимальная сумма переводов без дополнительных подтверждений составит до 1 миллиона гривен в месяц.

Отдельные ограничения введут и для юридических лиц. Для новых и неактивных компаний с августа 2026 года предельная сумма переводов составит до 5 миллионов гривен в месяц. С ноября 2026 года этот лимит планируют уменьшить до 2 миллионов гривен.

В банковской системе также объяснили, что статус нового предпринимателя будет определяться внутренними правилами каждого банка. Обычно к категории вновь созданных ФЛП банки относят предпринимателей в период от шести до двенадцати месяцев с момента государственной регистрации.

