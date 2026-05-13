НБУ установил официальный курс валют на 13 мая. По решению регулятора, американский доллар продолжил укреплять свои позиции.

Какой курс валют установил НБУ на 13 мая

На валютном рынке Украины можно наблюдать за усилением позиций доллара. Американская валюта дорожает с понедельника, 11 мая, хотя на 13 мая ее колебания незначительные — в пределах 2 копеек. Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 43,97 грн.

Курс доллара вырос почти до 44 грн

В то же время евро после нескольких дней роста начало дешеветь. Курс снизился до 51,64 грн, что на 8 копеек меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс польского злотого также пошел вниз. По состоянию на 13 мая его стоимость составляет 12,15 грн, что на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Прогноз курса валют в период с 11 по 17 мая

В Украине прогнозируют относительно стабильную ситуацию на валютном рынке. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, пока нет оснований ожидать ни резкого роста курса доллара или евро, ни их заметного снижения.

Главным фактором стабильности остается Национальный банк, который с помощью валютных интервенций сглаживает чрезмерные колебания на межбанке. Кроме того, сохранение учетной ставки на уровне 15% частично ослабляет давление на гривну, поскольку стимулирует украинцев держать средства в гривневых депозитах.

В то же время на курс валют и в дальнейшем будут влиять внешние риски, в частности напряженность на Ближнем Востоке и ситуация на энергетических рынках.

По прогнозу эксперта, в период с 11 по 17 мая доллар может находиться в пределах 43,8-44,25 грн на межбанке и 43,75-44,25 грн на наличном рынке. Евро, в зависимости от ситуации на внешних рынках, может колебаться в более широком диапазоне — ориентировочно от 50,5 до 52,5 грн.

Похожего мнения придерживается и финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Он отметил, что несмотря на временную стабилизацию на рынке валют, в Украине и в дальнейшем будет происходить девальвация гривны.