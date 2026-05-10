Курс валют в Украине в ближайшие дни вряд ли удивит резкими скачками. Нацбанк продолжает держать рынок под контролем, гривневые депозиты снижают спрос на наличную валюту, а главным внешним риском остается напряженность на Ближнем Востоке.

В ближайшие дни курс валют в Украине, скорее всего, будет оставаться в уже привычных пределах. Поскольку на рынке нет очевидных причин ни для резкого роста, ни для заметного падения. На ситуацию и в дальнейшем будут влиять внутренние и внешние факторы, в частности напряженность на Ближнем Востоке.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, в ближайшие дни рынок будет оставаться управляемым, а колебания доллара и евро будут умеренными.

"Текущая ситуация не дает оснований ожидать значительного роста курсов. Так же нет причин прогнозировать их заметное снижение или пересмотр уже привычных коридоров ежедневных изменений. Фактически основные факторы остаются стабильными, а значит, валютные колебания должны быть умеренными", — отметил банкир в комментарии Фокусу.

Курс валют под наблюдением Нацбанка

Главным стабилизатором рынка остается Национальный банк. Именно валютные интервенции и режим управляемой гибкости не позволяют рынку расшатываться слишком сильно.

НБУ продолжит следить за ситуацией с курсом валют

Эксперт пояснил, что курс гривны не является жестко зафиксированным, но и не отпущен полностью в свободное плавание. НБУ реагирует на чрезмерный спрос, продает валюту на межбанке и сглаживает резкие движения.

"Валютные интервенции остаются главным инструментом, который помогает сглаживать чрезмерный спрос и не допускать резких курсовых скачков. Режим управляемой гибкости не "консервирует" курс, но одновременно не допускает неконтролируемых колебаний", — добавил Тарас Лесовой.

Напряжение на Ближнем Востоке давит на курс гривны

Несмотря на относительную стабильность, курс валют в Украине и в дальнейшем будет зависеть не только от действий Нацбанка или спроса на валюту внутри страны. Важными остаются внешние риски. Прежде всего это касается геополитики и ситуации на энергетических рынках.

"Сохранение напряженности на Ближнем Востоке будет означать, что цены на топливо в Украине будут оставаться достаточно высокими. Это не обязательно приведет к резкому изменению валютного курса, но будет оставаться важным фоновым фактором", — рассказал банкир.

Напряженность на Ближнем Востоке продолжает оставаться одним из внешних факторов, который может влиять на динамику валютного рынка

Тарас Лесовой также обратил внимание на еще внешний фактор — кредит Европейского Союза на 90 млрд евро. Разблокирование средств, как объяснил банкир, может иметь долгосрочный положительный эффект для украинской экономики, ведь это снизит риски "трясины" бюджетного дефицита, который без этих средств мог бы существенно усилиться.

НБУ поддерживает интерес к гривневым депозитам в гривневых депозитах

По словам эксперта, на валютном рынке не менее важной же монетарная политика НБУ. Решение регулятора оставить учетную ставку на уровне 15% частично снижает давление на курс гривны, ведь поддерживает интерес украинцев к гривневым депозитам.

Благодаря решению НБУ оставить учетную ставку на уровне 15%, депозиты в гривне остаются конкурентной альтернативой покупке валюты

Средние ставки по таким вкладам сейчас составляют 13-14,5% годовых. Благодаря этому гривна остается конкурентной альтернативой покупке валюты.

"Такая доходность превышает потенциальные инфляционные прогнозы, поэтому хранение средств в гривне на депозитах остается более выгодным, чем хаотичная скупка наличной валюты", — отметил Тарас Лесовой.

Прогноз курса валют в Украине на 11-17 мая

В период с 11 по 17 мая курс доллара в Украине, по прогнозу, будет оставаться уже в привычном коридоре. Ожидается, что американская валюта будет колебаться в пределах 43,8-44,25 грн на межбанке. Такая динамика почти будет повторять ситуацию предыдущих недель, то есть резкого скачка или существенного проседания курса пока не прогнозируется.

На межбанке курс доллара будет колебаться в пределах от 43,8 грн до 44,25 грн

На наличном рынке коридор будет близким к межбанковскому: доллар может находиться в пределах 43,75-44,25 грн.

"В случае военного обострения на Ближнем Востоке доллар может укрепиться. Если же сохранится относительное военное "притишение", то соотношение евро/доллар будет оставаться на уровне 1,16–1,18. Это будет соответствовать украинскому курсу евро в пределах 50,5–52,5 грн", — поделился ожиданиями банкир.

На наличном рынке курс евро может колебаться от 50,05 до 51 грн.

Разница между курсами покупки и продажи будет оставаться заметной, особенно в банках и обменниках. На межбанке спред может составлять до 0,15 грн за доллар и до 0,2 грн за евро. В банках — до 0,5–0,6 грн за доллар и до 0,8–1 грн за евро. В обменных пунктах разница может быть еще шире: до 0,61 грн за доллар и до 1–1,3 грн за евро.

Средняя разница между межбанковским и наличным рынком, в зависимости от валюты, ожидается на уровне 0,1–0,15 грн. Общие недельные отклонения, по прогнозу, не должны превысить 1–1,5% от курса в начале недели.

"Таким образом, валютный рынок остается управляемым и достаточно стабильным. Даже при наличии внешних рисков система "управляемой гибкости" позволяет Украине сохранять контроль над ситуацией и избегать резких курсовых всплесков", — резюмировал банкир.

Напомним, украинским банкам запрещено отказывать клиентам в обмене банкнот так называемого старого образца. Поскольку правила НБУ запрещают им устанавливать такие ограничения.