Курс валют в Україні найближчими днями навряд чи здивує різкими стрибками. Нацбанк і далі тримає ринок під контролем, гривневі депозити знижують попит на готівкову валюту, а головним зовнішнім ризиком залишається напруженість на Близькому Сході.

Найближчими днями курс валют в Україні, найімовірніше, залишатиметься у вже звичних межах. Оскільки на ринку не має очевидних причин ані для різкого зростання, ані для помітного падіння. На ситуацію й надалі впливатимуть внутрішні та зовнішні чинники, зокрема напруженість на Близькому Сході.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, найближчими днями ринок залишатиметься керованим, а коливання долара та євро будуть помірними.

“Поточна ситуація не дає підстав очікувати значного зростання курсів. Так само немає причин прогнозувати їхнє помітне зниження або перегляд уже звичних коридорів щоденних змін. Фактично основні чинники залишаються стабільними, а отже, валютні коливання мають бути помірними”, — зазначив банкір у коментарі Фокусу.

Курс валют під наглядом Нацбанку

Головним стабілізатором ринку залишається Національний банк. Саме валютні інтервенції та режим керованої гнучкості не дають змоги ринку розхитуватися надто сильно.

Експерт пояснив, що курс гривні не є жорстко зафіксованим, але й не відпущений повністю у вільне плавання. НБУ реагує на надмірний попит, продає валюту на міжбанку та згладжує різкі рухи.

“Валютні інтервенції залишаються головним інструментом, який допомагає згладжувати надмірний попит та не допускати різких курсових стрибків. Режим керованої гнучкості не “консервує” курс, але водночас не допускає неконтрольованих коливань”, — додав Тарас Лєсовий.

Напруження на Близькому Сході тисне на курс гривні

Попри відносну стабільність, курс валют в Україні й надалі залежатиме не лише від дій Нацбанку чи попиту на валюту всередині країни. Важливими залишаються зовнішні ризики. Передусім це стосується геополітики та ситуації на енергетичних ринках.

“Збереження напруженості на Близькому Сході означатиме, що ціни на пальне в Україні залишатимуться досить високими. Це не обов’язково призведе до різкої зміни валютного курсу, але залишатиметься важливим фоновим чинником”, — розповів банкір.

Тарас Лєсовий також звернув увагу на ще один зовнішній чинник — кредит Європейського Союзу на 90 млрд євро. Розблокування коштів, як пояснив банкір, може мати довгостроковий позитивний ефект для української економіки, адже це знизить ризики “трясовини” бюджетного дефіциту, який без цих коштів міг би суттєво посилитися.

НБУ підтримує зацікавленість до гривневих депозитів

За словами експерта, на валютному ринку не менш важливою є монетарна політика НБУ. Рішення регулятора залишити облікову ставку на рівні 15% частково знижує тиск на курс гривні, адже підтримує інтерес українців до гривневих депозитів.

Середні ставки за такими вкладами нині становлять 13–14,5% річних. Завдяки цьому гривня залишається конкурентною альтернативою купівлі валюти.

“Така дохідність перевищує потенційні інфляційні прогнози, тому зберігання коштів у гривні на депозитах залишається вигіднішим, ніж хаотичне скуповування готівкової валюти”, — зауважив Тарас Лєсовий.

Прогноз курсу валют в Україні на 11–17 травня

У період з 11 по 17 травня курс долара в Україні, за прогнозом, залишатиметься вже у звичному коридорі. Очікується, що американська валюта коливатиметься в межах 43,8–44,25 грн на міжбанку. Така динаміка майже повторюватиме ситуацію попередніх тижнів, тобто різкого стрибка чи суттєвого просідання курсу наразі не прогнозується.

На готівковому ринку коридор буде близьким до міжбанківського: долар може перебувати в межах 43,75–44,25 грн.

“У разі воєнного загострення на Близькому Сході долар може зміцнитися. Якщо ж збережеться відносне воєнне “притишення”, то співвідношення євро/долар залишатиметься на рівні 1,16–1,18. Це відповідатиме українському курсу євро в межах 50,5–52,5 грн”, — поділився очікуваннями банкір.

На готівковому ринку курс євро може коливатися від 50,05 до 51 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься помітною, особливо в банках та обмінниках. На міжбанку спред може становити до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро. У банках — до 0,5–0,6 грн за долар і до 0,8–1 грн за євро. В обмінних пунктах різниця може бути ще ширшою: до 0,6–1 грн за долар і до 1–1,3 грн за євро.

Середня різниця між міжбанківським та готівковим ринком, залежно від валюти, очікується на рівні 0,1–0,15 грн. Загальні тижневі відхилення, за прогнозом, не мають перевищити 1–1,5% від курсу на початку тижня.

“Отже, валютний ринок залишається керованим і досить стабільним. Навіть за наявності зовнішніх ризиків система “керованої гнучкості” дає змогу Україні зберігати контроль над ситуацією та уникати різких курсових сплесків”, — резюмував банкір.

Нагадаємо, українським банкам заборонено відмовляти клієнтам в обміні банкнот так званого старого зразка. Оскільки правила НБУ забороняють їм встановлювати такі обмеження.