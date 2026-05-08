Гривня завершує робочий тиждень із невеликим укріпленням, адже долар і євро на офіційному рівні подешевшали.

Наприкінці робочого тижня на валютному ринку України зафіксували незначні коливання. У п’ятницю гривня дещо посилила позиції щодо долара та євро, тоді як курс польського злотого залишився без змін. Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ) щодо курсу валют на 8 травня.

Який курс валют встановив НБУ

За офіційним курсом НБУ, американська валюта продовжила дешевшати. На 8 травня долар встановлено на рівні 43,80 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у попередній банківський день.

Євро також втратив у ціні. Офіційний курс європейської валюти становить 51,54 грн, що на 7 копійок нижче за попередній показник.

Водночас польський злотий залишився стабільним. Його курс НБУ встановив на рівні 12,19 грн.

Прогноз курсу валют в Україні

Упродовж 11–17 травня валютний ринок України, найімовірніше, залишатиметься відносно стабільним. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тарас Лєсовий у коментарі Фокусу розповів, що наразі немає підстав очікувати ані різкого зростання курсів, ані їхнього помітного зниження.

За словами експерта, ключову роль і надалі відіграватиме Національний банк. Завдяки валютним інтервенціям регулятор зможе згладжувати надмірний попит і не допускати різких курсових стрибків.

"Водночас на ринок і надалі впливатимуть зовнішні ризики. Передусім це геополітична ситуація, пов’язана з вартістю пального. Збереження напруженості на Близькому Сході означатиме, що ціни на пальне в Україні залишатимуться досить високими. Це не обов’язково призведе до різкої зміни валютного курсу, але залишатиметься важливим фоновим фактором", — додав банкір.

Тиск на курс валют буде стримувати монетарна політика НБУ. Збереження облікової ставки на рівні 15% підтримуватиме інтерес українців до гривневих депозитів, середня дохідність яких становить 13–14,5% річних. Це робить гривневі заощадження привабливішими за ситуативне скуповування готівкової валюти.

За оцінкою Лєсового, наступного тижня курс долара може коливатися в межах 43,8–44,25 грн. Вартість євро залежатиме від ситуації на світовому ринку та співвідношення пари євро/долар. Орієнтовний коридор для європейської валюти в Україні — 50,5–52,5 грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня ситуація на валютному та нафтовому ринках залишалася напруженою, і цей вплинуло на початок травня. Зокрема, наприкінці квітня курс долара в Україні становив 44,08 грн, тоді як уже на 1 травня НБУ встановив його на рівні 43,96 грн.