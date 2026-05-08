Гривна завершает рабочую неделю с небольшим укреплением, ведь доллар и евро на официальном уровне подешевели.

В конце рабочей недели на валютном рынке Украины зафиксировали незначительные колебания. В пятницу гривна несколько усилила позиции относительно доллара и евро, тогда как курс польского злотого остался без изменений. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) по курсу валют на 8 мая.

Какой курс валют установил НБУ

По официальному курсу НБУ, американская валюта продолжила дешеветь. На 8 мая доллар установлен на уровне 43,80 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Евро также потерял в цене. Официальный курс европейской валюты составляет 51,54 грн, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

В то же время польский злотый остался стабильным. Его курс НБУ установил на уровне 12,19 грн.

Прогноз курса валют в Украине

В течение 11-17 мая валютный рынок Украины, скорее всего, будет оставаться относительно стабильным. Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой в комментарии Фокусу рассказал, что пока нет оснований ожидать ни резкого роста курсов, ни их заметного снижения.

По словам эксперта, ключевую роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк. Благодаря валютным интервенциям регулятор сможет сглаживать чрезмерный спрос и не допускать резких курсовых скачков.

"В то же время на рынок и в дальнейшем будут влиять внешние риски. Прежде всего это геополитическая ситуация, связанная со стоимостью топлива. Сохранение напряженности на Ближнем Востоке будет означать, что цены на топливо в Украине будут оставаться достаточно высокими. Это не обязательно приведет к резкому изменению валютного курса, но будет оставаться важным фоновым фактором", — добавил банкир.

Давление на курс валют будет сдерживать монетарная политика НБУ. Сохранение учетной ставки на уровне 15% будет поддерживать интерес украинцев к гривневым депозитам, средняя доходность которых составляет 13-14,5% годовых. Это делает гривневые сбережения более привлекательными, чем ситуативная скупка наличной валюты.

На следующей неделе курс доллара может колебаться в пределах 43,8-44,25 грн, евро — 50,5-52,5 грн

По оценке Лесового, на следующей неделе курс доллара может колебаться в пределах 43,8-44,25 грн. Стоимость евро будет зависеть от ситуации на мировом рынке и соотношения пары евро/доллар. Ориентировочный коридор для европейской валюты в Украине — 50,5-52,5 грн.

Напомним, в конце апреля ситуация на валютном и нефтяном рынках оставалась напряженной, и это повлияло на начало мая. В частности, в конце апреля курс доллара в Украине составлял 44,08 грн, тогда как уже на 1 мая НБУ установил его на уровне 43,96 грн.