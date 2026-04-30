Ситуация на валютном и нефтяном рынках в конце апреля остается напряженной. По состоянию на 30 число официальный курс доллара составлял 44,08 грн, а на 1 мая НБУ уже обновил его. Что касается цен на нефть, то они держатся на уровне 109,72 доллара за баррель.

В конце апреля курс доллара в Украине зафиксировали на уровне 44,08 грн., а на 1 мая НБУ уже обновил его до 43,96 грн. Польский злотый на 1 мая стоит 12,07 грн. В то же время цена нефти марки Brent 30 апреля фиксируется на уровне 109,72 доллара за баррель. Фокус проанализировал ситуацию с валютой и сырьем.

Курс валют на 1 мая

Согласно данным регулятора, актуальный курс валют на 1 мая следующий:

Доллар США — 43,96 грн;

Евро — 51,45 грн;

Польский злотый — 12,07 грн.

Ситуация на межбанке

На межбанке 30 апреля доллар торговался на уровне 43,87-43,90 грн, а евро по 51,3103-51,3366 грн.

"Межбанк: доллар 43.86-43.92. НБУ планирует держать ставку 15% еще 15 месяцев, и будет защищать гривну и сбивать валютные спекуляции. Курс отреагировал", — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин.

Нацбанк оставил ставку без изменений 15%, из-за влияния войны на Ближнем Востоке и ускорения инфляции

Прогноз инфляции ухудшен, а дефицит торговли растет — НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%

Финансовый эксперт отметил, что Национальный банк Украины ожидаемо принял решение сохранить учетную ставку на уровне 15%, учитывая ряд внешних и внутренних факторов давления на экономику. Среди ключевых причин регулятор называет последствия войны на Ближнем Востоке, ускорение инфляционных процессов в мире и в Украине, а также повышенные риски безопасности и энергетические риски.

"Последствиями войны на Ближнем Востоке, внутренних рисков безопасности были пересмотрены прогнозы ВВП с понижением на 2026 год с +1,8% до +1,3%. Следующие годы без изменений", — объясняет Шевчишин.

Ускорение инфляции стимулирует пересмотр номинального ВВП в сторону повышения на горизонте 2026 и 2027 годов

Поэтому инфляционные оценки, по его замечанию, также ухудшились. На 2025 год прогноз повышен с 6% до 6,5%, а на 2026 год — с 7,5% до 9,4%. Регулятор признает усиление ценового давления, которое, по оценкам аналитиков, может быть еще более ощутимым во второй половине года.

На фоне этого, как объясняет эксперт, ожидается и коррекция номинального ВВП в сторону роста в 2026-2027 годах из-за инфляционного компонента.

Существенные изменения претерпели и прогнозы по внешней торговле

Дефицит будет увеличиваться в течение следующих трех лет. Это, в свою очередь, повлияет на состояние международных резервов: если в 2026 году ухудшение оценивается как незначительное, то в 2027-2028 годах оно станет более ощутимым.

В то же время НБУ сохраняет позитивные ожидания относительно международной финансовой поддержки. Прогнозируется, что Украина получит более 53 млрд долларов в 2026 году, около 42 млрд долларов в 2027 году и примерно 22 млрд долларов в 2028-м.

Регулятор также заявляет о намерении удерживать учетную ставку на уровне 15% как минимум до второй половины 2027 года. Такая политика должна поддерживать привлекательность гривневых активов, стабильность валютного рынка и контроль инфляционных ожиданий в условиях роста ценового давления, добавляет Шевчишин.

Цены на нефть

Между тем нефть Brent 30 апреля стоила 109,72 доллара за баррель, WTI — 105,37 доллара, а российская нефть Urals — 116,06 доллара.

Напомним, что ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+: решение вступит в силу именно с 1 мая. Об этом Фокус уже сообщал ранее со ссылкой на информагентство WAM. Добавим, в сообщении говорится о том, что страна постепенно наращивает добычу нефти, адаптируясь к изменениям глобального спроса на энергоресурсы.

По данным агентства, выход ОАЭ из нефтяного альянса должен помочь государству гибче реагировать на колебания мирового рынка и обеспечить удовлетворение будущего спроса.

Министр энергетики ОАЭ заявил, что решение было принято после детального анализа стратегий в энергетическом секторе, нефтяной промышленности и смежных отраслях.

"Мы считали, что сейчас — наиболее подходящий момент для рассмотрения этого стратегического решения", — отметил он.

По словам министра, ОАЭ приняли это решение в удачное время, когда его реализация не должна существенно повлиять на глобальный рынок, в частности из-за логистических ограничений в регионе.

Также он отметил, что этот шаг позволит стране расширить сотрудничество с международными партнерами и инвесторами.

Речь идет об обеспечении будущих потребностей мировой экономики не только в нефти, но и в нефтепродуктах, нефтехимии и природном газе.

Как отметил военный, руководитель центра подготовки операторов БпЛА "Крук" Виктор Таран, мир готовится к новой энергетической реальности.