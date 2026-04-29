Новая энергетическая реальность: к каким последствиям приведет выход ОАЭ из ОПЕК

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и формата "ОПЕК плюс" с первого мая. Какие последствия это будет иметь для глобального энергетического рынка?

ОПЕК десятилетиями держал под контролем цены через квоты на добычу. Поэтому выход одного из ключевых игроков означает ослабление этого механизма.

Первое следствие — это сигнал, что рынок постепенно переходит от координации к конкуренции, а значит, нас будет ждать большая волатильность цен. Когда страны не ограничены квотами, они могут увеличивать добычу в собственных интересах. Это создает риск краткосрочного падения цен или резких колебаний.

Второе последствие — это усиление конкуренции внутри Ближнего Востока. ОАЭ получают свободу действовать независимо от позиции Саудовской Аравии. А это в свою очередь меняет внутреннюю архитектуру влияния в регионе.

Третье последствие — это удар по формату "ОПЕК плюс". Если другие страны увидят выгоду в выходе, то возможен эффект домино.

Четвертое следствие — это влияние на геополитику. Энергетические союзы всегда были частью политических договоренностей. Ослабление картеля означает больше автономии для отдельных государств и меньше коллективного давления.

Пятое следствие — это шанс для потребителей. В случае увеличения предложения цены могут снизиться. А могут и существенно повыситься. Поэтому это напрямую влияет на экономику Европы, которая зависит от импорта энергоносителей.

В то же время долгосрочно это добавляет неопределенности, поскольку рынок нефти становится менее предсказуемым. Рынки начнет трясти, а государства вынуждены быстрее адаптировать энергетические стратегии.

Фактически мы видим начало трансформации старой модели контроля над нефтью. Мир движется к более фрагментированному и конкурентному рынку. Для всех нас это означает новые возможности, но и новые угрозы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

