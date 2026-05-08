ЧВК вместо ГУР и СБУ: к чему может привести для Украины идея о частных военных компаниях

Президент объявил о создании частных военных компаний. И сама идея, если честно, не плохая.

В странах с сильными государственными институтами ЧВК давно стали инструментом государственной политики, экспорта услуг по безопасности, охраны объектов, логистики, обучения и работы в кризисных регионах. Это огромный рынок с миллиардными контрактами, где работают бывшие военные, инструкторы, аналитики и технические специалисты.

Для Украины это также могло бы стать способом удержать в системе тысячи ветеранов, инструкторов, операторов дронов, специалистов РЭБ и людей с реальным боевым опытом. Это могло бы создать новый сектор экономики, новые налоги, экспорт услуг и влияние Украины на международном рынке безопасности.

Но есть одно но.

ЧВК хорошо работают там, где государство сильнее любого частного интереса. Там, где работают суды, полиция, спецслужбы, парламентский контроль и политическая ответственность. Там, где элиты боятся закона.

К сожалению, в Украине же мы пока даже не научились ответственно голосовать и системно контролировать власть. У нас до сих пор огромное влияние олигархических групп, теневых финансовых потоков, политических "крыш" и слабых институтов. А теперь представьте, что к этому добавляются еще и структуры с собственным оружием, ветеранами, дронами, связью, транспортом и международными контрактами.

Риск здесь не только в криминале. Отдельный риск, что различные ЧВК подомнут под себя МВД, ГУР или СБУ с СВР.

И мы будем иметь риск появления частных армий влияния, которые будут использоваться в политической борьбе, давлении на бизнес, в войнах между финансово-политическими группами.

И, конечно, в утечке боевых технологий и превращении части ветеранов из государственного ресурса безопасности в инструмент частных интересов.

И самое опасное то, что после войны в стране останется огромное количество людей с боевым опытом, травмами, оружием и ощущением несправедливости. Если государство не будет сильным, это может стать очень взрывной смесью.

Поэтому сама идея ЧВК не является плохой. Вопрос лишь в одном. Готово ли к этому государство и общество?

