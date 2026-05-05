Время положить конец хаосу с электросамокатами: чему должна научить Украину трагедия в Гатном
В селе Гатное (Киевская область) автомобиль сбил электросамокат с двумя мальчиками, один из которых погиб. Общественный деятель Виктор Таран в связи с этим призывает ограничить пользование самокатами для детей до 16, а лучше 18 лет, и четко прописать правила пользования этим новым транспортом. Если этого не сделать, в опасности останутся все — водители, пешеходы и сами самокатчики.
Электросамокаты нужно запрещать использовать лицам до 18 лет, а использование электросамокатов после 18 лет — существенно ограничивать и регулировать.
Несколько слов о трагедии в Гатном.
Электросамокаты нужно запрещать. Это абсолютно нормальная идея, которая реализуется сейчас в странах Европы. Там электросамокаты постепенно запрещают.
Отдельный запрет должен касаться их использования детьми до 16 (а лучше до 18) лет.
В идеале, можно пользоваться после сдачи теоретического экзамена на права, чтобы те, кто едут, по крайней мере изучили систему дорожных знаков, правила выезда на перекресток и понимание, что такое "главная дорога", а какая "второстепенная".
Вернуться к их использованию возможно исключительно при следующих условиях:
- усиление контроля за их использованием, в частности предусмотреть, что ездить на них можно только после верификации, в шлемах и защитных щитках;
- введение очень строгих штрафов за ненадлежащее использование.
Если этого не сделать, электросамокаты и в дальнейшем будут сплошной опасностью для всех:
- для пешеходов;
- для водителей авто;
- и для водителей электросамокатов.
Вседозволенность — это плохо... Потому что есть вопрос ответственности. Вы знаете, на какие права вы имеете право, если вас собьет на тротуаре (!!!) электросамокатчик?
Правильно — ни на какие!!! Вы будете лечиться за свой счет. А потому должны быть правила для всех!
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.