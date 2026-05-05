Время положить конец хаосу с электросамокатами: чему должна научить Украину трагедия в Гатном

Электросамокаты нужно запрещать использовать лицам до 18 лет, а использование электросамокатов после 18 лет — существенно ограничивать и регулировать.

Несколько слов о трагедии в Гатном.

Электросамокаты нужно запрещать. Это абсолютно нормальная идея, которая реализуется сейчас в странах Европы. Там электросамокаты постепенно запрещают.

Отдельный запрет должен касаться их использования детьми до 16 (а лучше до 18) лет.

В идеале, можно пользоваться после сдачи теоретического экзамена на права, чтобы те, кто едут, по крайней мере изучили систему дорожных знаков, правила выезда на перекресток и понимание, что такое "главная дорога", а какая "второстепенная".

Вернуться к их использованию возможно исключительно при следующих условиях:

усиление контроля за их использованием, в частности предусмотреть, что ездить на них можно только после верификации, в шлемах и защитных щитках;

введение очень строгих штрафов за ненадлежащее использование.

Если этого не сделать, электросамокаты и в дальнейшем будут сплошной опасностью для всех:

для пешеходов;

для водителей авто;

и для водителей электросамокатов.

***

Вседозволенность — это плохо... Потому что есть вопрос ответственности. Вы знаете, на какие права вы имеете право, если вас собьет на тротуаре (!!!) электросамокатчик?

Правильно — ни на какие!!! Вы будете лечиться за свой счет. А потому должны быть правила для всех!

